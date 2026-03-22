Una rissa condominiale è scoppiata la scorsa notte a Palermo nel quartiere Borgo Vecchio. In una palazzina in via Archimede è divampato un incendio.

Il fumo ha invaso gli appartamenti e sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Il caos è scoppiato quando i condomini si sono resi conto che le fiamme sono divampate dal materiale elettrico che uno degli inquilini aveva accatastato nelle scale.

E’ nata una lite sedata dall’arrivo in massa di agenti di polizia. Anche gli stessi vigili del fuoco si erano messi al riparo per evitare di essere aggrediti. Gli agenti hanno identificato i partecipanti alla lite.