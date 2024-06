Maxi rissa la scorsa notte in via Dante a Palermo. Una violenta lite e scoppiata tra alcuni cittadini originari dello Sri Lanka. Pugni, calci e colpi di spranghe e bottiglie. Quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato a terra un solo giovane di 30 anni con gravi ferite alla testa e al corpo. È stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Cervello. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza per cercare di risalire a quanti hanno preso parte alla rissa. Non è chiaro quale sia stata la causa che ha scatenato la scazzottata.

La rissa in via Ferrara

Una donna di 54 anni è stata denunciata per la maxi rissa che si è verificata a Palermo in via Ferrara ad angolo via De Spuches. Un’aggressione a colpi di bottiglie che ha coinvolto diverse persone che sono fuggite non appena sono arrivati i carabinieri. Diverse le auto danneggiate nel corso della lite. Solo la donna è rimasta in zona e ha cercato di salire sulla propria vettura. A questo punto qualche testimone ha detto ai carabinieri che la donna aveva preso parte alla bagarre per strada. La donna si è scagliata contro un uomo che ha fatto cadere provocandogli una sospetta frattura all’anca. L’uomo è stato portato in ospedale a Villa Sofia. La donna è stata fermata e portata insieme ad alcuni testimoni al radiomobile. Per tutta la sera e parte della notte sono stati sentiti per cercare di ricostruire i motivi della rissa e chi ha partecipato. E’ stata una lunga notte di interrogatorie. I carabinieri hanno passato al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire a chi ha preso parte alla scazzottata.

La movida violenta

Tornano le polemiche sulla gestione della movida nel centro di Palermo. A riaccendere i riflettori sulla questione è il comitato “La Lumia”, gruppo civico che già in passato ha denunciato episodi di disturbo della quiete pubblica. A farlo è in particolare Antonella Ferraro, componente del direttivo e residente dell’area di via La Lumia. Fra le critiche mosse alle istituzioni non c’è però solo il classico rumore o gli schiamazzi del sabato sera, ma anche alcuni mancati adempimenti per il rispetto degli spazi urbani, come la promessa di una pronta rimozione di alcuni dehors abusivi che ad oggi non sembrerebbe essere avvenuta