Una donna di 54 anni è stata denunciata per la maxi rissa che si è verificata a Palermo in via Ferrara ad angolo via De Spuches. Un’aggressione a colpi di bottiglie che ha coinvolto diverse persone che sono fuggite non appena sono arrivati i carabinieri. Diverse le auto danneggiate nel corso della lite.

Solo la donna è rimasta in zona e ha cercato di salire sulla propria vettura. A questo punto qualche testimone ha detto ai carabinieri che la donna aveva preso parte alla bagarre per strada. La donna si è scagliata contro un uomo che ha fatto cadere provocandogli una sospetta frattura all’anca. L’uomo è stato portato in ospedale a Villa Sofia.

La donna è stata fermata e portata insieme ad alcuni testimoni al radiomobile. Per tutta la sera e parte della notte sono stati sentiti per cercare di ricostruire i motivi della rissa e chi ha partecipato. E’ stata una lunga notte di interrogatorie. I carabinieri hanno passato al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire a chi ha preso parte alla scazzottata.