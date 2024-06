Risse e aggressioni anche senza motivi apparenti provocate dalla baby gang che si divertiva così. Si chiama “disco gang” l’operazione con la quale la Polizia di catania ha identificato e arrestato sei giovanissimi che ritiene appartengano ad una sola baby gang che terrorizzava le serate del Catanese.

L’operazione disco gang

Dopo lunghe indagini che hanno preso spunto dagli eventi dell’11 febbraio scorso in una discoteca la Polizia di Stato ha eseguito, adesso, un’operazione, traendo in arresto sei giovanissimi catanesi, facenti parte di una baby-gang, dedita a violente aggressioni all’interno di discoteche cittadine.

Le aggressioni a vittime scelte a caso

Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica etnea, hanno ricostruito la dinamica dei pestaggi, effettuati ai danni di vittime prese di mira per futili motivi o anche senza un’apparente ragione, in occasione di serate della movida catanese. Nel medesimo contesto esecutivo sono stati notificati ai destinatari della misura altrettanti D.A.Spo. Willy emessi dal Questore di Catania.

Le risse in discoteca

Quella delle risse in discoteca è una piaga non nuova per la città di Catania. già nel 2022 la Polizia di Stato di Catania aveva eseguito una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone.

Le aggressioni di strada

In seguito sono numerosi gli altri episodi avvenuti tanto in discoteca quanto nei pressi di locali e perfino in un parcheggio.

ma le vicende che riguardano serate della movida fini in rissa, con aggressioni, con accoltellamenti e perfino con sparatorie, si registrano in tutta l’isola con sempre maggiore frequenza. Un allarme, quello delle baby gang, che riguarda tutte le grandi e medie città e, a Palermo, è ormai diventato fenomeno anche di strada raccontato anche da aggressioni lampo per commettere le quali i giovanissimi non cercano più neanche una scusa apparente

