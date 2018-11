Dopo 5 giorni dalla scomparsa è stato trovato pochi minuti fa il corpo senza vita del pediatra Giuseppe Liotta, scomparso sabato notte in seguito al nubifragio che ha sconvolto il corleonese.

Del medico si erano perse le tracce quando aveva lasciato l’automobile per procedere a d piedi per l’ospedale di Corleone dove era atteso in servizio.

Intorno alle 9 di questa mattina un elicottero della Polizia decollato da Boccadifalco mezz’ora prima ha rinvenuto il cadavere del medico.

Sul posto stanno sopraggiungendo i soccorsi.

Il corpo è stato trovato a Roccamena in un’azienda agricola nei pressi del fiume Belice Sinistro. Per recuperare il corpo sono entrati in azione gli uomini del soccorso alpino, i carabinieri, i dei vigili del fuoco, i forestali e gli uomini della protezione civile.

Tutte le forze in campo stanno organizzando le operazioni di recupero del corpo. I ricercatori avevano ripreso questa mattina le operazioni dal ponte Aranci all’incrocio con la Sp4.

Ieri sera era nato un comitato di cinquanta volontari che oggi si erano uniti alle ricerche. L’idea è nata da Marcus Salemi infermiere che lavora all’ospedale dei Bianchi di Corleone.

“Io mi sono fatto promotore di questo comitato perché conosco da anni il dottore Giuseppe Liotta. Anche io ogni giorno viaggio da Palermo a Corleone per lavoro e anche io se fossi stato di turno quella sera avrei potuto perdere la vita”, continua Salemi.

Erano tornate in azione le squadre di vigili del fuoco coordinate da Comando provinciale di Palermo con almeno novanta persone tra carabinieri, polizia, uomini della protezione civile, dell’esercito e del corpo nazionale soccorso alpino e numerose squadre specializzate dei vigili del fuoco.

Tra le squadre di vigli del fuoco, sul posto ci sono i Tas specializzati nel servizio di topografia applicata al soccorso, il nucleo Saf, soccorso alpino fluviale, ma anche i nuclei cinofili di polizia e carabinieri.

In questi giorni la zona è stata battuta palmo a palmo. Gli speleologi del soccorso alpino, i vigili del fuoco del Saf si erano calati nelle gole nella zona di Molino Drago a Ficuzza.

In questi giorni sono stati trovati un giubbotto e un paio di jeans che molto probabilmente appartenevano al medico.

Circa un centinaio di uomini si erano alternati per setacciare palmo a palmo le campagne di Corleone. L’auto del medico, una Tiguan bianca, è stata trovata vicino a una stradella che partiva dalla statale 118, in contrada Raviotta.

E da lì è partita l’ultima telefonata alla moglie, intorno alle 19.30. In quella sua ultima conversazione ha detto di essere confuso e ha chiesto alla consorte di geolocalizzare la sua posizione col cellulare. Da quel momento in poi di lui si sono perse le tracce.