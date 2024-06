Ritrovato dalle squadre di ricerca del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, nelle prime ore del pomeriggio di sabato 8 giugno, il fungaiolo palermitano di 66 anni disperso nel territorio di Petralia Sottana. L’allarme è scattato intorno alle ore 13 dalla Centrale Operativa 118 che ha allertato il CNSAS in quanto evento a rischio di evoluzione sanitaria.

Le ricerche

Tecnici del CNSAS, provenienti da Petralia Sottana, Palermo e dalla Sicilia Orientale, hanno iniziato le ricerche dell’uomo, partendo dal punto indicato grazie alle coordinate geografiche fornite dagli amici che accompagnavano il fungaiolo, e che dopo essersi addentrati nel bosco dal Rifugio Pomieri, ad un certo punto lo hanno perso di vista tra la fitta vegetazione.

L’uomo disorientato ha raggiunto la zona di Orrido di Fosso Canna, un profondo vallone interessato da un corso d’acqua, da alte pareti e salti di roccia.

Scivolato diverse volte lungo i fianchi del vallone, per fortuna senza conseguenze fisiche, e arrestatosi nei pressi di una parete in una zona particolarmente impervia, il disperso è stato individuato dalle squadre di soccorso del CNSAS intorno alle 14.40.

Dopo le valutazioni delle sue condizioni di salute, da parte di un sanitario presente nella squadra di soccorso, G.S. è stato accompagnato fuori dalla zona boschiva fino alla provinciale Petralia-Piano Battaglia, dove lo aspettavamo gli amici con i quali era partito.

Ricordiamo a tutti i frequentatori della montagna di installare nel proprio cellulare l’app gratuita #GEORESQ, che permette, in caso di necessità, di inviare di una richiesta di aiuto direttamente alle Centrali Operative del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (#CNSAS). Per scaricare l’APP: www.georesq.it.

Disperso trovato morto a Caltagirone

E’ morto l’uomo di 76 anni ritrovato dai vigili del fuoco che si era perso nelle campagne di Caltagirone. La ricerca si è protratta per tutta la mattina dopo aver ricevuto, stamani, la segnalazione da parte dei congiunti e l’anziano è stato ritrovato. Dopo essere stato elitrasportato in ospedale i sanitari ne hanno costatato il decesso. Troppo impervia la zona in cui era finito l’anziano che è stato recuperato dall’elicottero con l’ausilio del verricello.

Like this: Like Loading...