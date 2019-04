cosa prevede l'ordinanza del comune

Rivoluzione della viabilità in viale Regione Siciliana a Palermo, o circonvallazione, la principale arteria viaria cittadina, certamente la più trafficata e percorsa dagli automobilisti.

Dal 23 aprile, inizieranno infatti nuovi lavori per “Misure di fluidificazione della circolazione e riassetto delle carreggiate centrali da due a tre corsie per senso di marcia””.

Gli automobilisti che dovranno percorrere la circonvallazione dovranno quindi armarsi di tanta pazienza, dal momento che i lavori proseguiranno sino al 9 agosto. Di cosa si tratta?

L’ufficio traffico del Comune di Palermo ha emesso una ordinanza con la quale si istituisce la marcia su tre corsie lungo tutto l’asse centrale della Circonvallazione, tranne che in alcuni tratti coincidenti con i punti di immissione in o dalle corsie laterali e del ponte sull’Oreto.

In pratica, la carreggiata di 12 metri, attualmente divisa in tre corsie da 4, sarà divisa in 4 corsie, di cui una, quella d’emergenza da 2 metri e mezzo, una limitrofa per mezzi pesanti e taxi da 3 metri e mezzo e due corsie “ordinarie” da 3 metri.

Finalmente, è il caso di dirlo, si metterà un po’ di ordine nel disordine. Perché secondo quanto prevede l’ordinanza, i mezzi pesanti, i mezzi pubblici di trasporto ed i taxi viaggeranno sulla corsia di destra.

In particolare, la tripla corsia di marcia sarà valida nel tratto compreso fra la fine del tratto di competenza Anas prima dello svincolo di via Belgio (per i veicoli provenienti da Trapani) e lo svincolo “Bonagia”.

“Il limite di velocità rimarrà invariato a 70 km/h, – si legge nella nota del Comune – ma soprattutto nelle ore di punta la disponibilità di tre corsie di marcia invece di due permetterà una maggiore fluidità del traffico a parità di veicoli in movimento. L’ordinanza sarà operativa non appena si concluderanno i lavori di rinnovo del manto stradale e l’AMAT avrà posto la necessaria segnaletica orizzontale e verticale”.

Soddisfatti il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Giusto Catania che spiegano: “Si tratta di un provvedimento che mira a fluidificare la viabilità in una delle strade che è certamente fra quelle con il traffico maggiore in Italia, con gravi conseguenze in termini di inquinamento dell’aria ed acustico.”

In effetti, la regolamentazione del traffico su viale Regione siciliana è più che mai necessaria. Non di rado purtroppo, accadono incidenti stradali anche gravi.

