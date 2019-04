il 3 maggio ai cantieri culturali

A Palermo c’è Rock10elode, il contest musicale che dal 2006 ad oggi ha aiutato a valorizzare i giovani artisti emergenti provenienti dalle scuole superiori siciliane. Al via la dodicesima edizione che vedrà sfidarsi venerdì 3 maggio dieci finalisti sul palco della sala De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa. In palio per il primo classificato c’è la registrazione di un brano originale, con annesso videoclip, al Mind House Recording Studio di Palermo.

Quest’anno l’iniziativa, organizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Azzurra e patrocinata fra gli altri dall’Ars e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, sarà inserita nel cartellone di eventi della Giornata dello Studente. “In questo lungo periodo ho incontrato tantissimi ragazzi siciliani che pur possedendo grande sensibilità musicale e particolari doti artistiche non erano mai riusciti a “farsi sentire” – dice Gianni Zichichi, organizzatore del progetto sin dai suoi albori – per mancanza di spazi e opportunità. Rock10elode è sempre servito come una sorta di “incubatore di talenti””.

A confermarlo, la lunga lista di musicisti e cantanti che si sono esibiti e in alcuni casi anche formati durante le scorse edizioni del progetto. Da Valerio Panzavecchia dei The Heron Temple al Duo Surreale di Alessio Arena e Giuseppe La Grutta, finalisti al Premio Donida di Milano nel 2016, da Beatrice Visconti a Duilio Scalici, frontman della band palermitana I Giocattoli, freschi di pubblicazione del primo album prodotto da Carota de Lo Stato Sociale.

Per partecipare alla dodicesima edizione del contest è possibile consultare il regolamento completo di Rock10elode sul sito Internet della manifestazione.