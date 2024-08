Un incendio la scorsa notte ha distrutto la loro abitazione a Cinisi. Il rogo ha mandato in fumo l’appartamento di una coppia di coniugi e dei loro due figli. Le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito. La famiglia è riuscita a mettersi in salvo e i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme ma i danni sono ingenti.

“L’amministrazione comunale esprime solidarietà nei confronti di Alessia Saputo e Rino De Lisi che, a causa di un incendio, hanno perso la propria casa e tutti i loro averi. Ci siamo subito attivati per dare supporto a questa famiglia – dice il sindaco Vera Abbate – Un plauso alla cittadinanza che si è subito attivata per creare una raccolta fondi per le prime necessità”.

Incendio in un magazzino di elettrodomestici, rogo domato dai vigili

Un incendio è divampato in un magazzino di elettrodomestici in via Molara a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato l’interno del locale e frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie da riparare. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero all’edificio. Non ci sono feriti. Sono intervenuti gli agenti di polizia per accertare insieme ai tecnici dei pompieri le cause dell’incendio.

Incendi nel Palermitano, impegnati vigili del fuoco e forestali

Nei giorni scorsi due incendi sono divampati in provincia di Palermo e stanno vedendo impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i mezzi aerei. Le fiamme sono divampate a Partinico nella zona del bar Montreal. Stanno intervenendo diverse squadre. Altro incendio nei pressi della statale Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo provinciale 27 bis per Roccamena. Le fiamme stanno bruciando i campi. Il fumo nero invade la carreggiata.

Incendi in Sicilia, Regione tenta collaborazione con carabinieri forestali

Torna la paura degli incendi in una Sicilia che non ha ancora dimenticato la paura de righi di luglio dello scorso anno. La Protezione civile regionale continua a pubblicare gli avvisi per rischio incendi e ondate di calore con temperature nelle tre città isolane prese a campione (Palermo, Catania e Messina) sempre elevate.

Guardando alla prevenzione degli incendi il neo assessore al territorio pensa aduna collaborazione con i carabinieri forestali “Ho chiesto al comandante del nostro Corpo Forestale Giuseppe Battaglia, di avviare un’interlocuzione per verificare la possibilità di una collaborazione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) nella prevenzione e nella repressione degli incendi in Sicilia” dice l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino.

Per la nuova responsabile del settore nell’isola “Un eventuale supporto di questo Corpo speciale dell’Arma dei Carabinieri andrebbe ad affiancare il sistema di rilevamento anche satellitare già attivo in Sicilia, al quale presto si aggiungerà la “Control room”, la sala operativa unica regionale che si avvarrà del sostegno dell’azienda statale Leonardo, specializzata in tecnologie aerospaziali”.