Il primo cittadino di Palermo: “Manifestazione che unisce”

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando è stato presente a Roma all’avvio del corteo “Mai più fascismi” verso piazza San Giovanni al fianco del segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini. “Esprimo solidarietà e vicinanza alla Cgil – ha detto Orlando – che è presidio di democrazia e rispetto dei diritti. Questa è una manifestazione che unisce gli italiani che si riconoscono nei valori democratici e antifascisti sanciti dalla nostra Costituzione che è fondamento del riconoscimento dei diritti umani”. Il corteo di oggi nella capitale è stato organizzato in seguito all’assalto squadrista di una settimana fa nella sede nazionale di Corso d’Italia a Roma della Cgil da parte di alcune persone che si sono staccate dalla manifestazione “No green pass” organizzata a piazza del Popolo.

“Sciogliere tutte le organizzazioni fasciste”

“È anche una conferma all’Europa – ha aggiunto Orando – che in Italia tutti i rigurgiti fascisti vengono isolati dai cittadini. Che da questa piazza affermano con forza la propria libertà dalla paura avendo cura della democrazia. Da qui si eleva forte l’appello al governo e ad ogni autorità competente affinché si faccia il possibile per sciogliere tutte le organizzazioni fasciste che attentano alla nostra democrazia”.

I temi del corteo

“No” ai fascismi e alla violenza, “sì” al lavoro, alla sicurezza, ai diritti. Cgil, Cisl e Uil, e con loro il centrosinistra, sono scesi in piazza per una manifestazione democratica e antifascista. Uniti perché l’assalto “squadrista” alla sede della Cgil di sabato scorso è considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia. Per Roma è stato un altro giorno di grande mobilitazione che è partito dai sindacati e si è esteso a partiti e associazioni. E la piazza non è una piazza qualunque, ma il luogo simbolo delle grandi manifestazioni: piazza San Giovanni. I sindacati hanno chiamato all’appuntamento i cittadini e tutte le forze “sane” del Paese, sotto lo slogan “Mai più fascismi”, e la risposta è forte.