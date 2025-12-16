La storia d’amore più grande di tutti i tempi, la passione che ha sfidato l’odio. La Compagnia Nazionale del Musical porta in scena “Romeo & Giulietta”. Una vicenda immortale che unisce la forza della parola alla potenza delle musiche, in un allestimento che vi farà battere il cuore. Prodotto e realizzato da SC Produzioni di Salvo Costantino, che firma anche la regia, e coprodotto da Progetto Teatrando, lo spettacolo rientra nella nuova stagione al Teatro Musco con la direzione artistica di Francesca Ferro e andrà in scena dal 26 al 28 dicembre 2025 al Teatro Abc di Catania.

Affrontare oggi “Romeo & Giulietta” significa confrontarsi con l’archetipo dell’amore impossibile, con quella tensione tra passione e destino che da secoli affascina, commuove e interroga lo spettatore. In questa nuova produzione si sceglie un approccio fedele al cuore dell’opera, ma allo stesso tempo fresco e vitale, capace di parlare anche al pubblico contemporaneo.





Il musical – pur nella sua spettacolarità – non cerca effetti, ma autenticità. È una narrazione che lascia spazio al silenzio, allo sguardo, al ritmo naturale dei conflitti e delle passioni umane. La regia pone al centro l’emozione: l’urgenza dei sentimenti, la potenza del primo amore, la rabbia giovanile e l’incomprensione tra generazioni.

Elemento distintivo di questo allestimento sono proprio i numerosi giovani interpreti, selezionati con cura per la loro energia, sensibilità e dedizione. La loro presenza non solo conferisce verità alla storia – che narra di adolescenti in un mondo governato da logiche adulte – ma restituisce allo spettacolo un’intensità sincera, diretta, pulsante. Ne nasce così un racconto che, pur ancorato alla classicità del testo, si fa sorprendentemente attuale.





Verona rivive a Catania attraverso una straordinaria messinscena in cui le scenografie digitali, le luci e i costumi creano un universo sospeso tra il Rinascimento e l’immaginario moderno, dove la tradizione shakespeariana incontra le estetiche del teatro musicale. Dal 26 al 28 dicembre 2025, al Teatro Abc, “Romeo e Giulietta” torna a vibrare con la forza originaria delle sue parole, parlando ancora una volta al cuore di tutti.

Teatro Angelo Musco

Via Umberto I, 312 – 95129 Catania (CT)

Botteghino presso il Teatro Abc

Via Pietro Mascagni, 94 – 95129 Catania (CT)

Info: tel +39 095 538188 / cell +39 333 7781632

Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 – giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Romeo & Giulietta

Prezzo: 20.00

Link: https://teatroabc.eu/spettacoli-teatro-musco/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.