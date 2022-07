Il concerto si terrà il 10 luglio alle 21

L’associazione E.C.U. European Culture University presenta “Rosa Rosarum” di Mario Modestini con le Edizioni Panastudio. Si tratta di una suite per oboe e corno inglese, arpa e archi del compositore palermitano Modestini dedicato alla cantatrice Rosa Balistreri per la quale ha arrangiato e orchestrato molti suoi brani siciliani ormai famosi come “I Pirati a Palermo”.

Rosa Rosarum è un colpo d’ala del compositore e filosofo palermitano che dopo il recente trionfo a Palazzo Abatellis con il suo “Omaggio a Sciascia”, ha sentito la necessità di riprendere l’antico dialogo con la protagonista della sua “Ballata del sale” su testi dell’altro artista palermitano Salvo Licata.

Appuntamento il 10 luglio a Palazzo Abatellis

Domani, 10 luglio 2022 alle 21, nell’atrio della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, il maestro e direttore Gaetano Colajanni dirigerà gli archi della Ecu Ensamble, con il solista Salvatore Ferraro all’oboe e al corno inglese e Giorgia Panasci all’arpa.

Il concerto è prodotto da Francesco Panasci editore del maestro Modestini con la collaborazione della direttrice Evelina De Castro per l’ospitata all’Abatellis.

“Questo concerto – dice Panasci – lo dedichiamo alle tante Rose di Palermo, lo mettiamo in scena quale contributo d’amore alla nostra Santuzza che, come da rito, il 15 luglio verrà ricordata, festeggiata e soprattutto pregata affinché ci scansi da ogni atavica peste. In questi ultimi anni i palermitani ne sanno qualcosa. Il progetto Panasci-Modestini sulle due ‘Santuzze’ di Palermo: Rosalia Sinibaldi-Rosa Balistreri prende aulicamente forma e anticipa aprendo i battenti al nuovo festino di Palermo.

Modestini di Rose se ne intende:

Rosalia di Retablo (Festino 1998)

Rosa Rosalia (Festino 2005)

Come tutte le rose (Federicea)

In forma di rosa (Melologo)

Rosa rosarum (Concerto per Oboe, arpa e archi)

….queste sono “Tutte le rose d’estate”