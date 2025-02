Mentre la rotazione dei dirigenti regionali rischia di creare tensioni fra gli assessori a difendere il cambio in corso, a sorpresa, è Mimmo turano, componente di giunta che in passato ha avuto evidenti tensioni col Presidente della Regione. Tocca a lui prendersela con i giornali (sport semplice ma al quale non crede più nessuno) e smentire che ci siano tensioni

“Capisco che parlare di Risiko delle nomine sia più attrattivo per i retroscena dei giornali ma nei prossimi giorni si procederà nella massima serenità ad un normale turnover nella burocrazia regionale previsto dalle normative anticorruzione e di trasparenza e dalla necessità di garantire rinnovamento ed efficienza della macchina amministrativa” dichiara l’assessore all’istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana Mimmo Turano.

Normali ambizioni dei dirigenti

“Le ambizioni e la voglia di continuare a lavorare da parte di tanti dirigenti sono sentimenti normali – dice ancora Turano – tuttavia il Governo della Regione è chiamato a rispondere alla legge e a seguire gli importanti criteri di rinnovamento, competenza ed efficienza indicati più volte dal Presidente Schifani” conclude.

Forza Italia guarda al 2027

Intanto Forza Italia guarda oltre e pensa al 2027 “Forza Italia, da sempre punto di riferimento dei moderati e dei liberali nel centrodestra, dimostra una grande capacità di ascolto e capacità di dialogo con tutte le forze politiche che nel rispetto reciproco delle proprie peculiarità e caratteristiche, vogliono concorrere al miglioramento della Sicilia” ha detto Marcello Caruso, coordinatore regionale di FI, durante la convention Sud Chiama Nord a Palermo.

Non ci sarà passaggio di consegne con De Luca

“Grazie alla guida del presidente Schifani, siamo riusciti a imprimere un cambio di passo fondamentale per la nostra regione”, ha sottolineato Caruso. “Il risanamento dei conti pubblici, la crescita del PIL, l’avvio delle procedure per la realizzazione dei termovalorizzatori e il miglioramento del rating economico-finanziario sono segnali inequivocabili di una Sicilia che sta cambiando”.

“È un lavoro importante, che deve continuare anche nella prossima legislatura con il Presidente Schifani per essere completato e perché le riforme siano compiute”, ha detto il coordinatore regionale degli azzurri. “Forza Italia continuerà a sostenere questa azione di governo con convinzione. Non cerchiamo un semplice patto elettorale, ma di un patto con i siciliani per cambiare finalmente quest’Isola”