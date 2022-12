Lo dichiara il capogruppo del M5S Antonino Randazzo

Sarebbero 1279 le salme a deposito al cimitero dei Rotoli di Palermo. A comunicare questo numero da capogiro è il capogruppo del M5S Antonino Randazzo, intervenuto questa mattina a proposito della possibilità di nominare Roberto Lagalla in qualità di commissario per l’emergenza cimiteriale. Una cifra figlia soprattutto dell’impasse che regna sulle inumazioni, solo recentemente sbloccate nel camposanto di lungomare Cristoforo Colombo. Luogo nel quale ci potrebbero essere avvicendamenti al vertice. L’incarico di Leonardo Cristoforo, attuale direttore della struttura, scade infatti il 31 dicembre. E, almeno per il momento, non sembrano esserci possibilità per un rinnovo.

Emergenza Rotoli, quasi 1300 bare a deposito

Una tendenza, quella dei depositi del cimitero dei Rotoli, che, se confermata, evidenzierebbe una continuità con la crisi vissuta negli ultimi anni. A luglio 2022 infatti, i feretri in attesa di una degna sepoltura erano 1174. Un aumento di cento unità figlio soprattutto delle maggiori richieste riguardanti le inumazioni e della mancanza di posti da destinare a tale scopo. Secondo i dati in possesso del capogruppo pentastellato, sarebbe 770 le salme che hanno fatto richiesta per l’inumazione; 458 quelle destinate alla tumulazione e 51 salme provenienti dalle opere pie.

Numeri sui quali si è paventata l’ipotesi, mossa dal ministro Musumeci, di nominare un commissario per l’emergenza cimiteriale. Incarico che, nell’idea dell’ex presidente della Regione, dovrebbe ricoprire proprio il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Fatto su cui il capogruppo del M5S Antonino Randazzo non è d’accordo. “Condividiamo la proposta del Ministro Musumeci di nominare un Commissario per la grave emergenza cimiteriale di Palermo. Restiamo perplessi circa l’ipotesi di affidare al Sindaco di Palermo la gestione commissariale. Secondo noi, sarebbe più utile procedere con una nomina tecnica e terza. La situazione al cimitero dei Rotoli resta drammatica con circa 1280 bare a deposito. Circa 100 salme in più rispetto allo scorso luglio 2022“.

Possibile avvicendamento in direzione

Al di là della nomina di un commissario, al cimitero dei Rotoli potrebbero comunque arrivare dei cambiamenti. Ciò già a partire della direzione del camposanto, affidata al momento a Leonardo Cristoforo. L’incarico dell’attuale direttore scadrà il 31 dicembre 2022 e, almeno per il momento, non sembrano esserci margini per un rinnovo dell’incarico. Più probabile, per Cristoforo, un ritorno alla sua precedente mansione all’Ufficio Contratti del Comune di Palermo. Da capire, in questo scenario, chi potrebbe essere il sostituto. Si potrebbe palesare anche l’opzione di un affidamento dell’incarico ad un esterno.