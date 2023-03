dal 23 marzo anche a partinico

Sarà possibile entro il prossimo 30 aprile, chiedere la rottamazione di tutte le cartelle relative ai tributi, alle imposte, ai contributi previdenziali e assistenziali e alle multe per infrazione del Codice della Strada, che sono stati iscritti a ruolo al 31/12/2022.

Lo sportello Adiconsum a Partinico nella nuova sede della Cisl

Nella nuova sede della Cisl Partinico in via Genova, 99, come a Palermo e Trapani e in altri comuni del territorio, per assistere nella presentazione delle pratiche di rottamazione, tutti i contribuenti del paese del palermitano e dei comuni vicini, riceve per appuntamento il giovedì, lo sportello Adiconsum a partire dal prossimo 23 marzo, dalle 16 alle 18.

Le rate si pagheranno dal mese di luglio

Le rate si pagheranno a partire dal mese di luglio, versando il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi e dell’aggio.

Come contattare Adiconsum per ricevere assistenza

Per chiedere un appuntamento per lo sportello Adiconsum nella sede Cisl Partinico e per tutti gli altri sportelli provinciali e quelli di Palermo e di Trapani dove si svolge il servizio di assistenza alla rottamazione, è possibile chiamare i numeri: 3888822243, 09130776 (per il capoluogo siciliano) e 092321257 (Trapani).

“Cartelle esattoriali colpo pesantissimo per le famiglie”

“E’ comprensibile quanto l’arrivo delle cartelle esattoriali sia un colpo pesantissimo per le famiglie – spiega Antonio Rocco Responsabile Adiconsum Palermo Trapani -. Come Adiconsum da sempre siamo vicini ai consumatori nei momenti più difficili e assistendoli nella rottamazione, avranno la possibilità di evitare di incorrere in ulteriore sanzioni o interessi e pagare il dovuto rateizzandolo per non gravare eccessivamente sui conti delle famiglie”.

Migliaia di domande a Palermo

Scatta oramai il conto alla rovescia per poter aderire alla rottamazione quater per il pagamento di tasse e multe senza more e interessi. A Palermo l’adesione è davvero massiccia con migliaia di domande che sono state avanzate. Tanto che le associazioni di categoria si stanno attrezzando per l’apertura di appositi sportelli.

In particolare l’adesione viene data alla cosiddetta “definizione agevolata delle cartelle”. Il termine di scadenza è fissato, come detto, al prossimo 30 aprile.

I chiarimenti di Agenzia delle entrate

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, la legge di bilancio 2023 consente di presentare domanda anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, anche se non in regola con i pagamenti. I benefici previsti saranno applicabili a tutti i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione. Il periodo in considerazione è quello tra l’1 gennaio 2000 sino al 30 giugno 2022, incluse le cartelle non ancora notificate. Sarà possibile pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023. Oppure in 5 anni con un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Rate che quindi saranno pari al 10% delle somme complessivamente calcolate in forma agevolata.

