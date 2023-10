Il ladro aveva fatto acquisti in tabaccheria a Perugia

Un bagherese di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri accusato di furto aggravato. Il provvedimento è stato emesso dal gip. Secondo quanto ricostruito dai militari l’uomo a settembre si trovava in un agriturismo in provincia di Perugia e avrebbe rubato un portafoglio ad un turista che si trovava nella struttura.

Il derubato si è accorto che una delle sue carte di credito è stata utilizzata per alcuni acquisti in una tabaccheria della zona. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio i militari sono risaliti all’uomo che adesso è stato arrestato.

Ruba borsa e fa acquisti con carta di credito, giovane arrestato

Pochi giorni fa un episodio simile si è verificato nel Trapanese. Prima ha rubato la borsa e poi ha fatto shopping in tabaccheria con la carta di credito trovata all’interno. Ma come prevedibile non ha avuto vita lunga questo giochetto per un giovane tunisino di 28 anni, individuato e arrestato dai carabinieri. L’accusa per lui è di indebito utilizzo di carte di credito.

L’indagine è partita sulla base della denuncia presentata da una donna alla quale era stata rubata la borsa dall’autovettura mentre aspettava il proprio figlio all’uscita di scuola. Nell’immediatezza emergevano elementi di responsabilità dell’uomo in ordine all’utilizzo delle carte di credito oggetto del furto. In particolare il giovane, che oltretutto ha precedenti di polizia, aveva effettuato immediatamente dopo il furto della borsa numerosi piccoli pagamenti. Lo aveva fatto in una tabaccheria di Trapani. Manovra che gli era stata possibile in quanto per piccole cifre non è richiesto l’inserimento del codice Pin. Il valore della merce ammontava a circa 110 euro.

A conclusione della perquisizione in casa del 28enne oltre alle carte di credito utilizzate sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro numerosi occhiali, cellulari, orologi e portafogli. Su questa merce si stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza. A seguito dell’udienza di convalida il tunisino è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Trapani con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.