La polizia lo ha geolocalizzato

Ruba cellulare, soldi e cuffiette a due turisti nel mare di Mondello. Gli agenti di polizia hanno geolocalizzato lo smartphone e fermato un uomo di 35 anni, S.R. Il presunto ladro era appena sceso dall’autobus della linea che porta alla borgata balneare nella zona della stazione. Il giovane trovato in possesso di un iPhone 14, un paio di AirPods, anche soldi e documenti di due turisti che erano andati a fare un bagno a mare. La polizia lo ha denunciato.

Fioccano segnalazioni di furti

Alla sala operativa della polizia sono arrivate segnalazioni di alcuni furti in spiaggia. Sono scattate le ricerche. Tra le vittime del palermitano una coppia di tedeschi. L’uomo bloccato e denunciato per ricettazione. Cellulare, soldi e cuffiette restituiti ai turisti.

Minorenni manolesta

Non è la prima volta che le forze dell’ordine arrestano ladri in azione lungo la spiaggia di Mondello. I poliziotti recentemente hanno denunciato un giovane di 27 anni accusato di furto aggravato dello zaino di due turisti marchigiani nella spiaggia di Palermo. Il ladro ripreso dalle telecamere piazzate nella zona. I due turisti si sono rivolti agli agenti che, analizzando i filmati, sono risaliti all’autore del furto. Nel corso di controlli nei giorni successivi gli agenti di polizia hanno rivisto quel giovane nei pressi dello stesso lido e lo hanno bloccato. In casa gli furono trovati gli oggetti rubati che erano stati quindi restituiti ai due turisti.

Il furto anche della carta di credito

Un altro giovane di 31 anni denunciato per ricettazione ed uso indebito di strumenti di pagamento. Il giovane riconosciuto dagli agenti ed identificato, mentre cercava di pagare sempre a Mondello in un negozio con una carta di credito il cui furto era stato denunciato dal proprietario il giorno precedente. I poliziotti sono stati attivati dall’alert generato dall’uso indebito e, grazie alle immagini riprese dalle telecamere dell’esercizio, hanno riconosciuto l’uomo. Un habitué di questo genere di reati.

