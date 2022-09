I poliziotti del commissariato Mondello hanno denunciato un giovane di 27 anni accusato di furto aggravato dello zaino di due turisti marchigiani nella spiaggia di Palermo. Il ladro è stato ripreso dalle telecamere piazzate nella zona. I due turisti si sono rivolti agli agenti che analizzando i filmati sono risaliti all’autore del furto.

Nel corso di controlli nei giorni successivi gli agenti di polizia hanno rivisto quel giovane nei pressi dello stesso lido lo hanno bloccato. Nel corso della perquisizione in casa è stati trovati gli oggetti rubati che sono stati restituiti ai due turisti. Un altro giovane di 31 anni è stato denunciato per ricettazione ed uso indebito di strumenti di pagamento.

Il giovane è stato riconosciuto dagli agenti ed identificato, mentre cercava di pagare sempre a Mondello in un negozio con una carta di credito il cui furto era stato denunciato dal proprietario il giorno precedente.

I poliziotti sono stati attivati dall’alert generato dall’uso indebito e grazie alle immagini riprese dalle telecamere dell’esercizio, hanno riconosciuto l’uomo, un habitué di questo genere di reati, lo hanno identificato e segnalato quale responsabile di altri analoghi episodi verificatosi a Mondello nell’ultimo periodo.

Furti a Mondello

Furto di gioielli in una villa a Mondello. Il proprietario di un immobile che si trova in via dell’Ulivo, nella zona di Valdesi, ha chiamato stamattina la polizia segnalando un’intrusione al termine della quale i ladri sono scappati con orecchini, bracciali e collane del valore di diverse migliaia di euro.

Il primo intervento è stato eseguito dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, poi è toccata ai colleghi della Scientifica che hanno eseguito un sopralluogo per individuare eventuali tracce utili per le indagini come impronte digitali, bulbi piliferi o altro ancora.

Il proprietario di casa è stato invitato, dopo aver fatto un inventario dettagliato degli oggetti preziosi rubati, a sporgere denuncia presso gli uffici del vicino commissariato di Mondello. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona e che potrebbero aver ripreso i ladri mentre si allontanavano.

carabinieri hanno arrestato tre palermitani e denunciato una donna accusati di furto aggravato. I militari della stazione di Villagrazia di Carini, hanno sorpreso i ladri che erano riusciti ad entrare nel negozio Lidl di Carini e hanno portato via un televisore e cinque piastre ad induzione per un valore di 1500 euro.

Refurtiva consegnata al direttore

I quattro erano arrivati a Carini a bordo di un’auto, ma non sono riusciti a fuggire via. La refurtiva è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.

Sventati furti notturni a Palermo

La polizia di Stato, a Palermo, sventa due furti che stavano per essere eseguiti nel corso della notte, arrestando anche i due presunti responsabili. La Polizia di Stato, ha sventato due furti notturni e arrestato altrettanti malviventi che, in solitaria, avevano cercato di portare a termine i reati nella zona occidentale del capoluogo siciliano. Decisivo, in un caso, il presidio del territorio assicurato dagli equipaggi della Polizia di Stato anche in orario notturno e, nel secondo caso, la solerzia di un cittadino palermitano che ha contattato il “112”, segnalando un furto in atto.