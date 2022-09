I furti in serie registrati nella spiaggia di Giardini Naxos

I carabinieri mettono fine ai furti in serie che si sono registrati in questi giorni in una delle spiagge più gettonate della provincia Messinese, quella dei Giardini Naxos. I militari dell’Arma della compagnia di Taormina, a conclusione di una mirata attività investigativa, hanno denunciato due minori residenti nella provincia di Catania con l’accusa di furto aggravato in concorso. Le indagini era partite quando, nel corso del fine settimana scorso, i militari dell’Arma erano stati allertati da una bagnante vittima del furto di alcuni oggetti personali mentre si trovava in spiaggia. La donna, dopo aver scoperto di essere stata derubata, prima di chiamare il 112 aveva notato due persone di giovane età allontanarsi velocemente, di cui riusciva a fornire una sommaria descrizione ai militari intervenuti.

Indizi importanti

Sulla base delle prime indicazioni i carabinieri dell’aliquota radiomobile riuscivano ad individuare ed identificare, quasi nell’immediatezza, uno dei presunti autori del furto. I successivi accertamenti investigativi, condotti con l’ausilio di personale della stazione dei carabinieri di Giardini Naxos, anche attraverso la visione di alcune immagini di videosorveglianza, consentivano di identificare anche il complice, e si trattava di un altro minore della vicina provincia di Catania.

Gli accertamenti

Dagli accertamenti è emerso che i due minori, approfittando della distrazione della vittima, si sarebbero impossessati della sua una borsa, lasciata sulla spiaggia, contenente all’interno una modica somma di denaro contante, nonché due telefoni cellulari. La perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione di uno dei minori ha permesso di recuperare e sottoporre a sequestro una somma contante di 100 euro, ritenuta provento della vendita del materiale oggetto di furto.

Per altri furti indagini in corso

Sono in corso indagini da parte dei militari dell’Arma per identificare gli autori di altri furti messi a segno nei giorni scorsi sulla spiaggia di Giardini Naxos, con lo stesso modus operandi. Non è comunque escluso che anche gli altri furti possano essere stati messi a segno dagli stessi ragazzini. I due minori sono stati per questo motivo denunciati alla Procura dei minori di Messina per il reato di furto aggravato in concorso.