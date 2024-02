Sono al Malaspina in attesa dell'udienza di convalida

La polizia ha arrestato a Palermo due minorenni di 16 e 14 anni per furto aggravato e danneggiamento. I due hanno rubato una Fiat Panda in via Mater Dolorosa. Dopo un primo tentativo andato a vuoto i ragazzini hanno adocchiato una seconda vettura.

Sono riusciti ad aprirla, ma il furto è stato bloccato dalla presenza degli agenti delle volanti. I piccoli ladri hanno cercato di fuggire ma sono stati bloccati dopo un inseguimento dagli agenti e portati al carcere per i minorenni Malaspina in attesa dell’udienza di convalida.

Tentano di rubare una Vespa in via La Marmora, arrestati due ragazzini di 14 e 15 anni

La scorsa notte altri due ragazzi, di 14 e 15 anni, per il furto di una Vespa in via La Marmora. I due non appena sono stati scoperti dagli agenti hanno cercato di fuggire ma sono finiti con il mezzo contro un furgone parcheggiato. Nonostante l’urto si sono rimessi in piedi e hanno tentato di fare perdere le tracce. Ma sono stati individuati e bloccati e portati al carcere per i minorenni Malaspina con l’accusa di furto aggravato. Sono in corso le ricerche di un terzo complice che guidava una seconda Vespa anche quella rubata. Il proprietario svegliato nella notte ha presentato denuncia e gli è stato riconsegnato il mezzo.

Il tentato furto alla Feltrinelli

Hanno cercato di sfondare l’ingresso della libreria Feltrinelli a Palermo. I ladri hanno cercato di fare irruzione dall’ingresso di via Narciso Cozzo, la piccola stradina alle spalle del palazzo di via Cavour che ospita il negozio di libri e musica. È scattato l’allarme e poco dopo avere provocato danni alla porta i ladri sono fuggiti via. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona visto che a due passi c’è la sede della Banca d’Italia.

Colpo con spaccata ad un’edicola in via principe di Villafranca

Sono riusciti a mandare in frantumi un vetro semi blindato e portare via contanti, biglietti per autobus, bottiglie, formaggi e pure libri. Il colpo con la spaccata è stato messo a segno pochi giorni fa nell’edicola La casa del giornale di via Principe di Villafranca, che si trova all’angolo con via Turrisi Colonna, dove i ladri hanno portato via un bottino di oltre tremila euro a cui va sommato il danno per la sostituzione del vetro con l’infisso. Le indagini sono condotte dalla polizia.