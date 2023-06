Rubano il cibo per i poveri di Palermo, colpo alla onlus Insieme di via Oreto

Ignazio Marchese di

06/06/2023

Maxi furto di generi alimentari a un’associazione che distribuisce cibo alle famiglie bisognose a Palermo. Il colpo è stato messo a segno da due uomini alla onlus “Insieme” di via Oreto. Dei due solo uno è stato individuato e denunciato dalla polizia. Si tratta di un uomo di 45 anni del quale non vengono, al momento, diffuse le generalità.

Decine di famiglie rimaste senza pasto

Decine di famiglie assistite dall’organizzazione no profit sono rimaste così senza pasto. Oltre alla grossa quantità di cibo sono stati rubati anche due carrelli. lasciando di fatto decine di famiglie senza un pasto.

Secondo una prima ricostruzione i due uomini, insieme a un complice ancora ricercato, avrebbe forzato la saracinesca della sede della onlus e mandato in frantumi una porta a vetri prima di entrare.

Portati via due carrelli pieni di cibo destinato ai poveri

Hanno portato via due carrelli pieni di cibo: circa 400 pezzi di grana padano, 160 bottiglie di olio di semi, circa 300 pacchi di pasta da mezzo chilo, 100 chili di zucchero, 90 confezioni di biscotti per il latte e poi ancora bottiglie di passata di pomodoro, barattoli di crema al cacao, crostate e oltre un centinaio di scatolette di tonno sott’olio.

Troppe cose da portare via a piedi. Per questo si suppone che i due disponessero di un’auto, che però non sarebbe stata inquadrata dalle telecamere installate nella sede della onlus.

E’ stato il presidente dell’associazione a chiamare la polizia e poi accompagnare gli agenti nella sede dell’associazione in via Oreto. La onlus sorge in un bene affidato dall’agenzia nazionale dei beni confiscati al Comune di Palermo e da questo poi concesso all’associazione.

Le immagini riprendono solo uno dei responsabili

Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno consentito ai poliziotti del commissariato Oreto-stazione di individuare uno dei due uomini che avrebbero svaligiato il magazzino. Indagini in corso per rintracciare anche il complice.