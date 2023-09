Arrestati due uomini di 31 e 20 con l’accusa di furto aggravato

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato due uomini, di 31 e 20 anni, accusati di furto aggravato.

Gli indagati sono stati sorpresi dai militari a bordo di un’auto, già segnalata da alcuni cittadini, in possesso di merce per 500 euro che sarebbe stata rubata a supermercato eludendo il controllo alle casse.

La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora per il solo 31enne.

Furto in un supermercato a Palermo, sfondano la porta d’ingresso e fuggono col bottino

Nei giorni scorsi, furto nel supermercato Md di via Enrico Mattei a Palermo. I ladri sono entrati e hanno sfondato la porta d’ingresso. Hanno agito senza essere disturbati portando via merce da quantificare. Ad entrate in azione almeno in tre che hanno divelto la saracinesca. A chiamare gli agenti di polizia che indagano il titolare del supermercato non appena si è reso conto dell’effrazione. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato e quelli lungo la via per cercare di risalire agli autori.

Rapina ad un supermercato con i forchettoni

Nei giorni precedenti rapina ad un supermercato a Palermo. Due giovani armati con un forchettone sono entrati nel supermercato Paghi Poco in via Eugenio l’Emiro e hanno prelevato i soldi in cassa. I due si sono diretti agli impiegati e minacciandoli hanno portato via i cassetti delle casse. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed eseguito i rilievi per cercare tracce utili e risalire agli autori del colpo.

La rapina al portavalori

Rapina ad un furgone portavalori a Palermo. L’assalto nella zona d’accesso all’autostrada, nei pressi di via Rosario Nicoletti. Cinque uomini hanno affiancato il mezzo. Hanno disarmato e portato via la pistola e il giubbotto antiproiettile al vigilante e poi si sono dati alla fuga. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Dopo aver preso i soldi i cinque sono fuggiti a bordo di una Lancia Y rubata. Nella zona si sono formate lunghe code. Ingente il bottino pari a oltre 100 mila euro. Sul luogo della rapina sono intervenuti gli agenti della scientifica che hanno eseguito i rilievi per cercare tracce utili per risalire agli autori.

