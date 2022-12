Rugby serie C, domenica 11 dicembre arancioneri in “casa”

Voglia di riscatto per il Rugby Palermo. La squadra allenata da Gioacchino La Torre, dopo il ko a Librino per 29-8 con l’Amatori Catania, riceverà domani, domenica 11 dicembre alle 14.30, al comunale di Camporeale il Bros Lecce per la seconda giornata dell’intergirone del campionato di serie C.

Il XV arancionero affronterà i leccesi anche loro a caccia di una vittoria dopo aver perso il derby pugliese con il Tigri Bari per 23-19 all’esordio di questa seconda fase della stagione che al termine promuoverà una formazione in serie B.

Massari, “Squadra motivata”

A commentare la sfida tra Rugby Palermo e Bros Lecce il presidente del club siciliano, Stefano Massari. “Domani ci aspetta una gara dura conoscendo i ragazzi del Bros – ha sottolineato il massimo dirigente arancionero – squadra ben messa in campo vorranno riscattarsi le due sconfitte della passata stagione. Gioacchino (La Torre, ndr), come al solito ha motivato i ragazzi dopo la sconfitta di Catania. Testa a domenica con l’esordio (diciamo) in casa. Giocheremo a Camporeale le nostre partite interne”.

Rugby Palermo con un paio di novità

Massari continua a parlare della partita di domani annunciando un paio di novità nella formazione del Rugby Palermo che domani affronterà i leccesi.

“Novità nella formazione per alcune assenze – racconta – anche se importanti mancherà la nostra apertura Borracino e il nostro centro Librizzi. Il primo per motivi personali il secondo per l’infortunio rimediato alla spalla. Saranno comunque ben sostituiti”.

Ed ancora: “Domenica sarà una giornata di rugby a Camporeale – conclude – ci sarà la presenza di molti curiosi che verranno a vedere la loro prima gara di rugby. Inoltre ci sarà il primo cittadino di Camporeale Luigi Cino che ringraziamo per l’ospitalità immediata che ci ha concesso”.

La squadra cadetta gioca con l’Unione Rugby Enna

Un commento anche sull’esordio della squadra cadetta guidata da Francesco Cinà che disputerà la seconda fase del torneo Regionale affrontando la Unione Rugby Enna, calcio d’inizio alle 12.30 sempre a Camporeale. “La squadra cadetta – spiega Massari – è composta dalla maggior parte dei ragazzi dell’under 19 dato che il loro campionato si è fermato per mancanza di squadre”.