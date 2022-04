Serie C, arancioneri a caccia di punti per migliorare la classifica

Torna in campo il Rugby Palermo. Domani, domenica 1 maggio, gli arancioneri saranno di scena a Lecce nella seconda giornata del girone interregionale valevole per la promozione in serie B della palla ovale.

Il XV di Gioacchino La Torre sarà di fronte al Bros Lecce alla cittadella dello Sport “Adamo” con calcio di inizio alle 15.30. Si tratta dell’ultima trasferta per il Rugby Palermo che poi affronterà le restanti tre partite con Tigri Bari, Benevento ed Afragola davanti al pubblico amico del campo della Fincantieri.

Rugby Palermo a caccia di punti

Gli uomini del presidente Stefano Massari sono alla caccia di punti per migliorare la loro classifica. Virtualmente fuori dalla lotta per la prima posizione che garantisce l’accesso ai play off, i palermitani vogliono comunque migliorare la classifica che attualmente li vede al quinto posto del girone siculo-pugliese-campano.

Finora due vittorie e 4 ko in questa seconda fase della stagione per i campioni regionali di categoria che avevano chiuso imbattuti il raggruppamento siciliano vincendo anche agevolmente la finale col San Gregorio per l’accesso al questo girone.

Uno di questi due successi è proprio arrivato col Lecce, battuto 15-6 lo scorso 13 marzo grazie a cinque calci piazzati del “cecchino” Benfante. Il Rugby Palermo vuole anche il riscatto dopo la batosta interna di domenica scorsa con l’Arechi Salerno, capolista del raggruppamento, per 33-9 che ha fatto cadere l’imbattibilità interna degli arancioneri che durava da tre anni.

Massari “Pronti per l’ultima trasferta”

Il presidente del Rugby Palermo, Stefano Massari, presenta l’impegno in Puglia della sua squadra. “Pronti per l’ultima trasferta – osserva il massimo dirigente arancionero – partiamo all’alba con il morale un po’ giù non tanto per la battuta d’arresto subita in casa ma perché proprio davanti al nostro pubblico abbiamo giocato la peggior partita della stagione. Senza, ovviamente, nulla togliere ai meriti dell’Arechi. In settimana abbiamo fatto i conti anche con qualche infortunio di troppo ed assenze per lavoro. Venerdì abbiamo lavorato sulla difesa conoscendo il valore del Bros. La nostra formazione è da rivedere, ma a questo ci pensa il nostro tecnico Gioacchino La Torre. Il mio pensiero rimane sempre quello dell’esperienza che stanno facendo i ragazzi. Li aiuterà a crescere. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo tutti, staff, tifosi, accompagnatori e gli attori in campo, ovvero i nostri giocatori”.

La classifica dopo 4 turni, Rugby Palermo quinto

La graduatoria del girone siculo-pugliese-campano recita quanto segue. Arechi Rugby 25 punti (169 punti fatti, 90 subiti); Tigri Bari 22 punti (149 punti realizzati, 39 subiti); Bros Rugby 17 punti (112-111); Rugby IV Circolo Benevento 13 (170-107); Rugby Palermo 10 punti (70-96); Afragola 0 punti (24-225).

Girone di ritorno degli arancioneri

Questo il resto del calendario del girone di ritorno per gli arancioneri.

1 maggio: Bros Rugby – Palermo

8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari

15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento

22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.