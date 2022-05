Serie C, arancioneri sotto 12-0 in avvio ribaltano i pugliesi

Colpo esterno per il Rugby Palermo che espugna Lecce battendo il Bros per 34-26 in rimonta nella seconda giornata di ritorno del girone interregionale valevole per la promozione in serie B della palla ovale.

Un successo che permette agli arancioneri di Gioacchino La Torre di conquistare punti importanti in classifica e di mettersi in gioco per una posizione migliore. Si tratta della seconda vittoria esterna in questa seconda fase di stagione. La prima è stata quella di Afragola 18-7 nel turno precedente alla pausa per le festività pasquali. Rugby Palermo bestia nera dei leccesi, sconfitti anche all’andata per 15-6.

La leadership del gruppo siculo-campano-pugliese è sempre più appannaggio dell’Arechi Rugby che non ha avuto problemi a battere in casa l’Afragola col punteggio di 44-3. Cade in casa, invece, il Tigri Rugby, sconfitto 20-32 dal Benevento.

Rugby Palermo in difficoltà ad inizio partita

Inizia male la trasferta pugliese per il Rugby Palermo. Due mete dei padroni di casa portano il punteggio sul 12-0. La sfida sembra indirizzarsi subito in favore dei pugliesi che alla vigilia nutrivano qualche speranza di lottare per la prima posizione del girone e la conseguente qualificazione alle finali play off.

Riscossa arancionera e vittoria

Il XV palermitano, tuttavia, non si disunisce ed anzi inizia a macinare gioco ed azioni. Arrivano anche i primi punti e le mete. Il match è stato ribaltato con un successo che riscatta la brutta prova offerta in casa contro l’Arechi Salerno nel turno precedente.

Alla fine i leccesi segnano 4 mete, i palermitani 3 (due trasformate) ma in favore di quest’ultimi i 5 calci piazzati siglati di Benfante che hanno spostato l’equilibrio. Di Fiore, Librizzi e Virzì hanno firmato le mete arancionere. Benfante protagonista anche nella gara di andata quando segnò i 5 calci piazzati che decisero la sfida del 13 marzo scorso.

Massari “Prestazione ad alti livelli”

Il presidente del Rugby Palermo, Stefano Massari, elogia la prestazione dei suoi. “Grazie ai ragazzi – racconta – è stata una prestazione ad alti livelli. Abbiamo iniziato con due mete loro e sfido chiunque a ribaltare il risultato. Dopo l’inizio difficile, in campo c’è stata una sola squadra. Bravi i ragazzi che hanno riscattato la brutta prova contro l’Arechi. Cuore, testa e bel rugby giocato. Orgoglioso dire poco di questo gruppo fantastico”.

E conclude: “Mi aspettavo un terzo tempo e accoglienza diversa per quello che abbiamo dimostrato noi a Palermo è la cosa che mi fa male perché è un cosa ci teniamo in parli particolare, in campo i ragazzi si battono come leoni ma fuori dal campo ci deve essere aggregazione e rispetto per gli avversari”.

Prossimo impegno domenica 8 maggio alla Fincantieri contro le Tigri di Bari per una sfida che potrebbe regalare punti pesanti nella lotta alle posizioni di rincalzo.

Gli ultimi impegni Rugby Palermo saranno solo in casa

Questo il resto del calendario del girone di ritorno per gli arancioneri. Il finale di stagione è contraddistinto esclusivamente da impegni casalinghi per il Rugby Palermo. Occasione importante per scalare la classifica e trovare la posizione più lusinghiera possibile. Le motivazioni, quindi, non dovrebbero mancare.

8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari

15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento

22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.