Serie C, arancioneri a lungo in vantaggio subiscono rimonta

Un’altra trasferta amara per il Rugby Palermo che nella quarta giornata del girone interregionale per l’accesso ai play off promozione per la serie B della palla ovale perde 20-15 sul campo del IV Circolo Benevento.

Anche in questa occasione leitmotiv della partita è il vantaggio della formazione arancionera per lunghi tratti di gara ed il sorpasso dei padroni di casa nella seconda parte della partita. Era capitato a Salerno e, in modo rocambolesco, a Bari; è successo anche oggi sul difficile terreno dei campani. Ed anche oggi, gli applausi vanno ai siciliani ma la posta pesante va ai rivali.

La terza sconfitta stagionale fa scivolare i palermitani al quinto posto nel gruppo siculo-pugliese-campano con 6 punti. La classifica è guidata dall’Arechi Salerno con 16 punti, poi Bros Lecce e Tigri Bari 15, IV Circolo Benevento 7, gli arancioneri sono a quota 6 mentre chiude l’Afragola ancora a bocca asciutta.

Rugby Palermo avanti

Subito in vantaggio con una meta di Molina non trasformata da Benfante, il Rugby Palermo conduce 0-5. Poco dopo i padroni di casa beneventani accorciano con una punizione portandosi sul 3-5. A metà prima frazione arriva la meta di Ferrigno, questa volta trasformata da Benfante che fissa il punteggio sul 3-12. Al 37′ i padroni di casa accorciano con una meta non realizzata: il tabellone dice 8-12 per i ragazzi allenati da Gioacchino La Torre. Subito dopo, Benfante va a segno con una punizione e porta il distacco a +7 sull’8-15.

I padroni di casa agguantano il pareggio sul finire del primo tempo con una meta trasformata.

Nella ripresa, gli arancioneri non sfondano e il Benevento segna una meta

Nella seconda frazione due punizioni da lunga distanza di Benfante non arrivano tra i pali. Il Benevento ne approfitta e, con una meta non realizzata, passa in vantaggio sul 20-15. Sarà questo il risultato finale.

Bene comunque gli arancioneri, una squadra molto giovane in carca di esperienza, che avrà adesso sono attesi un’altra trasferta ad Afragola e poi, dopo Pasqua, tre partite in casa ed un’altra lunga trasferta a Lecce. Il XV palermitano proverà a migliorare la propria classifica tra le mura amiche.

Massari “Bene nel primo tempo”

Stefano Massari analizza la partita dei suoi “Torniamo con un punto di bonus, partita ben giocata nel primo tempo meno nel secondo. I ragazzi hanno messo in pratica quello che hanno provato nella settimana di allenamenti. Ce ne andiamo per la terza trasferta con i complimenti degli avversari per il gioco espresso è il comportamento dei ragazzi in campo”.

Il massimo dirigente del Rugby Palermo continua: “Possono solo che essere orgoglioso del gruppo. Peccato poteva finire con una vittoria, muoviamo la classifica di un punto. Del IV circolo confermo che è la squadra che merita lo spareggio per la B. Domenica altra trasferta in terra campana contro l’Afragola che oggi non è scesa in campo per covid contro il Bros. A fine gara i ragazzi hanno avuto i complimenti della nostra guida Gioacchino La Torre. Ringrazio per l’ospitalità e per il terzo tempo del IV Circolo Benevento”.

Il resto del calendario del Rugby Palermo

10 aprile: Rugby Afragola- Rugby Palermo

Girone di ritorno

24 aprile: Palermo – Arechi Rugby

1 maggio: Bros Rugby – Palermo

8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari

15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento

22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.