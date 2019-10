Temperature molto alte

Sabato 19 ottobre sulla spiaggia di Mondello. L’arenile di Palermo si è riempito di bagnanti che hanno deciso di festeggiare con un bagno e con la tintarella in pieno autunno.

In questi giorni chi può ha ripreso il costume da bagno che ancora in Sicilia non è stati riposto nei cassetti.

Una giornata di mare in spiaggia che ha attratto come si vede dalle foto (di Cinzia Arcuri) tanti bagnanti.

Se non fosse per il calendario a Palermo sembrerebbe proprio estate. Le temperature sono ancora alte.

E le spiagge, soprattutto quella di Mondello, la località turistica della città, sono state prese d’assalto. In tanti hanno fatto il bagno o si sono distesi sulla sabbia a prendere il sole.

“Sembra di essere in agosto – dicono alcuni turisti inglesi in visita in città – non pensavamo proprio di trovare queste temperature. Ma comunque è ‘wonderful’”.