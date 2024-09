Dopo sette mesi e con un alcune settimane di anticipo riapre lo svincolo autostradale di Termini Imerese sulla Palermo Catania. Lo comunica il sindaco Maria Terranova.

“Ho appena sentito telefonicamente il sub commissario dell’autostrada A19 Palermo-Catania – dice il sindaco. La notizia adesso è ufficiale. Sabato 21, alle ore 10:30 circa, riaprirà lo svincolo autostradale di Termini Imerese nelle tre direzioni entrata e in uscita per Palermo ed entrata lato Messina – dice il sindaco – È tempo di riprendere le nostre abitudini quotidiane con serenità”.

La chiusura dello svincolo era partita lunedì 26 febbraio, mentre da lunedì 19 erano iniziati soltanto alcuni interventi propedeutici.

Apertura anticipata

Lo avevamo detto che l’apertura dello svincolo chiuso dal 19 febbraio poteva essere anticipata prima della data prevista dall’appalto del 15 ottobre. I lavori urgenti strutturali per mettere in sicurezza lo svincolo proseguono come da programma. “La data prevista è quella del 15 ottobre – dicono dall’Anas – Si sta lavorando per aprire prima della data prevista”. Intanto per raggiungere Termini Imerese bisogna uscire allo svincolo di Trabia o anche dallo svincolo della zona industriale e seguire la segnaletica posizionata dall’Anas.

I lavori nello svincolo

Doppi turni di lavoro per la messa in sicurezza dello svincolo di Termini Imerese sull’autostrada Palermo-Catania. Il commissario straordinario lo ha deciso per coordinare gli interventi del Piano di adeguamento e riqualificazione della A19, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che consentirà di dimezzare la durata del cantiere da sedici mesi a otto.

Chiusura dello svincolo dal 26 febbraio

Le proteste

“Bus e treni gratuiti per i pendolari e l’istituzione di fermate per i pullman della Sais, alternative a quella soppressa”.

Sono queste le proposte che il deputato regionale M5S Luigi Sunseri aveva lanciato al governo Schifani, e segnatamente all’assessore Aricò, per cercare di mitigare gli inevitabili disagi che la lunga chiusura prevista dall’Anas per almeno 8 mesi dello svincolo autostradale di Termini Imerese ha provocato ai residenti della cittadina in provincia di Palermo e ai comuni limitrofi.

I problemi per i cittadini

“I necessari lavori – affermava il deputato – provocheranno certamente disagi alla collettività, specie ai pendolari che giornalmente si spostano per lavoro, per motivi di studio o per qualsiasi altra ragione. È dovere del governo regionale cercare di limitare al minimo questi disagi, muovendosi immediatamente per garantire bus e treni gratuiti per i pendolari e un maggior numero di corse e fermate negli orari di punta. L’operazione, tra l’altro, incentiverebbe l’uso dei mezzi pubblici, con ovvi notevoli benefici per la mobilità e ricadute positive nei territori coinvolti. Per i titolari di abbonamenti annuali o semestrali, o comunque rientranti nell’arco temporale di chiusura dello svincolo, andrebbero previsti rimborsi”

“ Il governo – concludeva Sunseri – si attivi inoltre perché la fermata della Sais non sia soppressa, ma spostata in una località limitrofa concertata con le amministrazioni dei comuni coinvolti e facilmente raggiungibile dagli abitanti. Si impegni inoltre a vigilare costantemente sui lavori affinché la tempistica prevista non si dilati a dismisura, come, purtroppo, spesso accade in Sicilia”.