a palermo fino al 4 novembre

Giovedì 19 settembre, alle ore 19, si inaugura all’oratorio di san Mercurio di Palermo “Cash for Souls”, l’opera del Colectivo Democracia per Sacrosanctum.15.

Per Colectivo Democracia la pratica della democrazia inizia con il confronto di idee e forme d’azione. Lavorare in gruppo detona, infatti, un interesse d’intervento nel campo sociale, un’azione a più voci focalizzata su un unico obiettivo, in grado di offrire nuove soluzioni e prospettive.

Lavorando nell’interstizio tra politica e arte, Colectivo Democracia scandaglia senza ipocrisie le dinamiche contradittorie del vivere civile, preferendo il nichilismo al dogma, l’azione all’asservimento, il progresso all’immobilità culturale.

Sacrosanctum, a cura di Adalberto Abbate e Maria Luisa Montaperto, è una rassegna organizzata e sostenuta dall’associazione Amici dei Musei Siciliani, identità no profit da anni attiva nel territorio in supporto a realtà museali e monumentali. Grazie ad un impegno costante si sono potuti mettere in atto interventi di manutenzione e restauro, dando nuova linfa a siti di importante valore culturale. Fondamentale è stato l’apporto degli artisti, che hanno valorizzato con estrema sensibilità questo esclusivo patrimonio.

Democracia è un collettivo artistico autogestito fondato a Madrid nel 2006. Ha esposto in forma individuale a Arts Santa Mónica (Barcellona), Rua Red (Dublino), Frankfurter kunstverein (Francoforte), Hirshhorn Museum (Washington), Station Museum (Houston), BF 15 (Lione), St James Cavalier Centre (La valleta) e alla Fondazione Pilar e Joan Miró (Palma). Ha partecipato a prestigiose biennali a Istanbul, Taipei, L’Avana, Poznan e Gotteborg; collaborato con la Plataforma de Artistas Antifascistas per i progetti Jornadas contra Franco e Monte de Estepar e preso parte a diverse iniziative che operano nell’intersezione tra arte e pensiero libertario (Arte y Propaganda Libertaria, Jornadas de Arte y Creatividad Anarquista, AnARCO, Obra Alternativa).

Inaugurazione: 19 settembre 2019, h 19:00

Esposizione: 19 settembre – 4 novembre 2019

Orario: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00

Oratorio di san Mercurio

Largo San Giovanni degli Eremiti, Palermo