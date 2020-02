Sagrim, l’azienda palermitana leader nelle forniture per la ristorazione partecipa ad Expocook 2020 con un palinsesto ricco di ospiti d’eccezione. Il ricco programma delle quattro giornate

In occasione della quarta edizione di Expocook, il Salone dedicato al meglio della ristorazione e del comparto Horeca, che si svolgerà dal 25 al 28 febbraio 2020 presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo, Sagrim, azienda leader nella della fornitura delle attrezzature in ambito ristorativo e Main Sponsor dell’evento, mette in campo una squadra d’eccezione.

La nota azienda palermitana specializzata nel settore della progettazione e realizzazione di impianti e arredi destinati al settore della ristorazione e dell’ospitalità, nata dalla passione di Giuseppe Saitta e guidata, oggi, anche dal figlio Michele, coadiuvati dal lavoro di un team polivalente altamente formato e costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo delle cucine professionali, per questa edizione dell’evento “più cook dell’anno” ha deciso di fare le cose davvero in grande.

“Siamo molto felici di partecipare anche quest’anno ad Expocook in qualità di Main Sponsor. Si tratta di un evento che rappresenta il meglio delle aziende, siciliane e non, in ambito ristorativo e la nostra azienda, specializzata nella fornitura di attrezzature per il Food&Beverage e l’Hospitality, non poteva certo mancare ad una manifestazione così importante- racconta Michele Saitta- Per questa quarta edizione abbiamo creato un palinsesto ricco di demo e cooking show i cui protagonisti, tutti professionisti e volti noti del settore, saranno in grado di valorizzare al meglio le infinite potenzialità delle attrezzature dei nostri fornitori”.

Al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, saranno, infatti, ben cinque le aeree gestite dall’azienda Sagrim, per un totale di quasi 250 metri quadri di allestimento, di cui, ciascuna, sarà dedicata ad un diverso fornitore, rispettivamente Electrolux, Carpigiani, Sirman, Josper ed Esmach.

In ciascuna area si alterneranno, in contemporanea, demo e cooking show finalizzati, non solo alla dimostrazione dell’utilizzo delle attrezzature, ma anche alla preparazione di pietanze a base di ingredienti di qualità, con particolare attenzione per i prodotti made in Sicily e per le tematiche antispreco di grande attualità.

In particolare, nell’area di Electrolux Professional, specializzata nella fornitura di attrezzature per cucine professionali e alta ristorazione, gli chef Giuseppe Pappalardo, Brand Ambassador Electrolux, Gianni Giardina dell’omonima macelleria, Adriano Giambona dell’omonima macelleria braceria, Paolo Romano, chef patròn del ristorante Pablo’s e Giovanni Montemaggiore, chef della Delegazione dei Discepoli di Augusto Escoffier, si alterneranno in dimostrazioni live che riguarderanno la cottura attraverso il forno SkyLine Duo, l’uso dell’abbatitore e la piastra SpeeDelight grazie alla quale è possibile servire snack croccanti con tre tipi di cottura.

Nell’area Carpigiani, leader nella fornitura di macchinari per la gelateria, si alterneranno i Maestri Gelatieri Salvatore Naselli, Brand Ambassador dell’azienda, e Pietro Gervasi in rappresentanza dei prodotti Irca Joygelato forniti dall’azienda Lo Piccolo di Palermo. In quest’area le demo verteranno sulla mantecatura del gelato, dalla materia prima al prodotto finito, con l’uso della macchina Maestro e la creazione del gelato “Crystal” in barattolini, nuova frontiera di applicazione del gelato “liquido” all’interno di torte e stampi.

Nell’area dedicata all’azienda Sirman, numero uno nella fornitura di attrezzature per macellerie, cucine, ristorazione e bar specializzate in particolari tipologie di cottura come la macchina per il sottovuoto e il roner SoftCooker, adatto per le cotture a bassa temperatura, Valentina Baldoni e Ottaviano Pellini, Brand Ambassador aziendali, si alterneranno allo chef Mario Peqini del ristorante La Cage di Palermo per dimostrare tutte le possibilità offerte dall’uso delle tecnologie altamente professionali in cucina. In particolare Peqini preparerà panino al vapore con acciuga e cavolo rosso, crostone di sgombro e cipolla, tartelletta di barbabietola e ventresca di tonno e gelato senape e ricotta. Ma non è tutto. Ad aprire la prima giornata del Salone, martedì 25, l’area Sirman sarà il palcoscenico, dalle 10.30 alle 13.00, del Concorso di Cucina Calda Individuale organizzato dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani che vedrà gli alcuni degli chef dell’Associazione sfidarsi sul tema della “Cucina con il microonde” finalizzato ad individuare un modo diverso di concepire la ristorazione, ovvero senza l’uso dei fornelli, mantenendo integro il gusto della tradizione.

Nell’area Josper, leader nella fornitura di attrezzature legate alla cottura di carni con carbone vegetale grazie ai cosiddetti “forni a brace”, gli chef Francesco Alamia e Onofrio Squeo si alterneranno nelle “Josper’s live Grilling Experience” con cooking show e dimostrazioni dal vivo.

Per concludere, nell’area Esmach, i Maestri Pizzaioli Salvatore Vullo, Brand Ambassador aziendale, Antonino Puccio del ristorante pizzeria Pacinotti’s, Roberto Spinelli della pizzeria Funnaco, insieme ai “Compagni di pizza” Giancarlo La Manna, Giuseppe Lino e Luigi Calafiore si alterneranno nelle demo e cooking show di panificazione, pizzeria e lievito madre.