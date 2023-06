Tempo di saldi in Sicilia. Partirà dal prossimo 6 luglio e fino al 15 settembre la stagione estiva degli sconti nell’Isola. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha appena firmato il decreto che fissa il periodo d’inizio e termine dei saldi estivi.

Decisione dopo confronto con organizzazioni di categoria

“L’avvio – dice Tamajo – è stato deciso dopo un’attenta interlocuzione con tutte le associazioni di categoria. Si tratta, infatti, di una misura molto attesa sia dai commercianti sia dai consumatori”. E, proprio a questi ultimi, l’assessore ha voluto rivolgere un appello: “Invito tutti i siciliani a favorire il commercio di prossimità, in modo che ciascuno di noi possa dare un contributo al sostegno del tessuto economico locale”.

Occasione di risparmio

Per i siciliani si tratta di una occasione di risparmio ma anche una occasione per far ripartire l’economia dell’isola nel terziario anche approfittando delle presenza turistiche e della stagione dei grandi eventi non solo a Palermo.

Speranza per il settore

Per il settore commerciale c’è la speranza di recuperare fatturato. I saldi invernali, infatti, non hanno dato i risultati sperati a partire da gennaio scorso. L’effetto saldi, infatti, si era mostrato sotto le aspettative in tutta l’Isola. La prima valutazione fu fatta a 15 giorni dall’avvio della stagione invernale dei saldi, FISMO Confesercenti Sicilia traccia un primo bilancio e il giudizio è unanime in tutte le province siciliane seppure con qualche lieve differenza: la ripresa attesa dopo gli anni 2020 e 2021 falsati dalla pandemia non c’è stata e le vendite si assestano ancora sotto al 2019, considerato da tutti l’anno della normalità.

I fattori che hanno inciso sulla mancata ripresa

Sul mancato successo dei saldi invernali 2022 hanno inciso vari fattori tra cui il clima che ha toccato temperature primaverili fino a qualche giorno fa. L’anticipo dei saldi al 2 gennaio ha inoltre frenato gli acquisti di moda come regalo da mettere sotto l’albero e gli acquisti personali. “A Catania dopo l’entusiasmo delle prime 48 ore, l’euforia per i saldi si è spenta”, dice il presidente di Fismo Catania Francesco Musumeci.