A Talk Sicilia, Alfio La Rosa (Federconsumatori)

A Talk Sicilia si parla di saldi di fine stagione con Alfio La Rosa, presidente regionale di Federconsumatori. Il settore del commercio esce da due anni complicati, prima la pandemia e poi il caro bollette. Sono cambiate le nostre abitudini e molti acquisti si fanno online.

La Rosa, “comprate soltanto le cose che servono per davvero”

La Rosa offre ai consumatori i suoi consigli: “bisogna sempre stare attenti a comprare e non lasciarsi andare alla necessità di comprare ad ogni costo. Bisogna individuare le cose che servono effettivamente. Sarebbe anche opportuno verificare il prodotto scelto un poco prima di comprarlo”.

Attenzione ai maxi sconti, c’è rischio truffa

Attenzione ai maxi sconti: ” bisogna stare attenti agli eccessivi ribassi, uno sconto pari o superiore al 60% corre il rischio di essere una truffa”. Per La Rosa queste procedure border line “danneggiano anche i commercianti onesti”.

Le nuove regole sui saldi di fine stagione

Il governo nazionale ha introdotto nuovi criteri per la stagione dei saldi: “Sono criteri più stringenti rispetto alla precedente normativa – spiega La Rosa – fatto questo che obbliga alla trasparenza i commercianti. In particolare deve essere indicato il prezzo effettivo della merce e quello scontato. Non basta esibire soltanto la percentuale di sconto. Inoltre, il prezzo di riferimento deve essere quello di 30 giorni prima”.

Inflazione e caro bollette, una botta da 2400 euro

Ma il portafoglio dei siciliani piange. La Rosa spiega come il combinato di inflazione e caro bollette stia colpendo le famiglie dell’isola:“ i rincari delle bollette in Sicilia sono stati più alti del resto d’Italia. Il caro energia per il prossimo anno si attesterà intorno al 40% di aumento. Di riflesso, i generi alimentare cresceranno del 10%. L’aggravio per le famiglie siciliane è stimato in oltre 2.400€ rispetto all’anno precedente” .