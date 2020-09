Ieri si sono chiuse le liste

Sale la febbre a Villabate, in provincia di Palermo, per la corsa a sindaco. In corsa ci sono 4 aspiranti per l’eredità lasciata dal sindaco uscente Vincenzo Oliveri, ex presidente della Corte di Appello. In corsa a Villabate c’è la debuttante Mariella Vitale, biologa, sostenuta dalla lista del Movimento 5 Stelle.

Sostenuto da liste civiche è Gaetano Di Chiara, che in passato ho già rivestito la carica di sindaco di Villabate. In corsa per indossare la fascia tricolore c’è anche Giovanni Pitarresi, che attualmente ricopre la carica di presidente del Consiglio comunale. Il quarto candidato è Giuseppe Irsuti, attualmente assessore della giunta Oliveri.

La competizione elettorale interesserà 61 comuni, i quali sarebbero dovuti andare al voto nel turno ordinario normale, ovvero quello dal 15 aprile al 30 giugno scorso. Il medesimo è stato spostato per legge e per via della diffusione del Covid-19 alla prima data utile. Pertanto tali elezioni saranno accorpate a quelle del 4 e 5 ottobre in primo turno e poi con ballottaggio il 18 e 19 ottobre prossimo. Tali elezioni interessano in definitiva tutti i comuni che andavano al voto in forma ordinaria e alcuni comuni che sono stati aggiunti per effetto di dimissioni dei sindaci. Altresì sono state estrapolate le posizioni di 2 comuni, Vittoria e San Biagio Platani, sciolti per mafia, il cui scioglimento scadeva nel secondo semestre e che quindi dovranno necessariamente andare ad elezioni in un turno straordinario che va dal 15 ottobre al 15 dicembre.villabate