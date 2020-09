Si allarga il contagio

A Monreale (PA) salgono 6 i casi di positività al Covid19 dopo l’arrivo dell’esito dei tamponi eseguiti sulle persone entrate in contatto con i positivi confermati nei giorni scorsi. I tecnici dell’Asp di Palermo continuano a lavorare per circoscrivere i contagi che sono stati confermati nella frazione di Pioppo in seguito ai primi tamponi positivi mentre di attendono i risultati si altri test. Intanto il bilancio delle persone positive al Covid-19 a Pioppo sale al almeno 6.

Oltre alla donna incinta e alla madre, sono stati confermati altri 4 positivi che farebbero parte di un unico nucleo familiare. La notizia è stata riportata da MonrealeToday e circola tra le vie della frazione già da ieri pomeriggio. Oggi la conferma anche da parte del sindaco Alberto Arcidiacono.

“Anche i tamponi effettuati domenica a Pioppo sono risultati negativi – dice il sindaco su Facebook -. Soltanto il nucleo familiare attualmente risulta in quarantena. ASP ha ricostruito tutti i contatti riprogrammando nuovamente i tamponi. Dovremmo smettere tutti di andare a caccia di notizie mostrando invece grande solidarietà a chi sta affrontando in prima persona il problema”.

Nei giorni scorsi il sindaco Arcidiacono aveva confermato la positività di una donna incinta. Tramite i controlli delle autorità sanitarie anche la madre è risultata positiva. Altri casi sono stati comunicati negli ultimi giorni. Adesso, come ci ha confermato il primo cittadino, i casi di positività sono complessivamente 6.