il 28 giugno a villa magnisi

Venerdì 28 giugno, alle ore 16,30, presso Villa Magnisi (via Padre Rosario da Partanna, 22 – Palermo, sede Ordine dei Medici), l’AIDOP (Associazione Italiana Disfunzioni Organi Pelvici) organizza un convegno dal titolo “Incontinenza piaga sociale. Come prevenirla e curarla”.

Durante i lavori verranno presentati i dati economico-sanitari e le più importanti tecniche innovative che possono rappresentare una svolta terapeutica per ciò che rappresenta una problematica che affligge tanti pazienti. Inoltre, si parlerà degli stili di vita e delle pratiche sportive e riabilitative da adottare per una corretta prevenzione che tutti i cittadini possono mettere in atto.

L’incontro sarà presieduto dai responsabili scientifici del convegno: Carlo Bargiggia – presidente AIDOP, già responsabile della Unità di Pelviperineologia al Policlinico Universitario San Matteo di Pavia, chirurgo presso la “Casa di Cura Columbus” di Milano e consulente presso la “Casa di Cura Torina” di Palermo; Benedetto Di Trapani – vice presidente AIDOP, responsabile della U.F. di Chirurgia della “Casa di Cura Torina” di Palermo.

L’iniziativa organizzata dall’AIDOP Onlus in partnership con ANAS (Associazione Nazionale Azione Sociale) Ente del Terzo Settore, in occasione della XIV Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 maggio 2006, sarà aperta a tutta la cittadinanza e in particolare a tutte le professioni sanitarie: medici di medicina generale, specialisti del comparto pelvi-perineale, infermieri e operatori assistenziali, fisioterapisti. Invitati a partecipare anche i responsabili e operatori delle RSA e delle Case Famiglia, delle associazioni dei pazienti e socio-sanitarie.

Il convegno, patrocinato dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, dall’Ordine dei Medici di Palermo e dall’Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana, ha la finalità di sensibilizzare gli operatori, l’opinione pubblica, le istituzioni ed i media al problema dell’incontinenza, alla sua prevenzione ed alle potenzialità terapeutiche oggi disponibili per il suo trattamento.

Il 28 giugno molti Ospedali Italiani apriranno le porte ai cittadini per informare e diagnosticare gratuitamente il grave disturbo che colpisce nel nostro Paese milioni di persone (se ne stimano ben 5 milioni, probabilmente in difetto).

La patologia oggetto dell’incontro incide pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti, e solo una minoranza di persone, vincendo imbarazzo e vergogna, si rivolge al medico di famiglia.

Verranno illustrati anche i protocolli riabilitativi da attuare a scopo preventivo ad esempio nel periodo pre e post-partum ed i corretti stili di vita e le buone pratiche sportive da diffondere nella popolazione.

Sul sito www.aidop.it sono disponibili ulteriori informazioni e contenuti su tale tema.