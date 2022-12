E’ un coro di soddisfazione nella maggioranza siciliana dopo l’approvazione dell’emendamento salva Sicilia in Commissione Bilancio alla Camera dei deputati. Tutti a sottolineare l’importanza di governi del medesimo colore politico e uguali intenti fra Palermo e Roma

Il Presidente dell’Ars “Allineamento fra governo funziona”

“Mi associo al compiacimento del Presidente della Regione Renato Schifani circa l’emendamento approvato alla Camera dei Deputati ieri sera e, al contempo, lo ringrazio per l’impegno profuso” scrive in una nota ufficiale il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno in merito all’autorizzazione per la Regione Siciliana, da parte del Governo di Roma, a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

“Possiamo affermare che per la Sicilia questo è un aiuto di vitale importanza. L’allineamento dei colori che avevo auspicato, ovvero la stessa formazione politica dei governi nazionale e regionale, funziona perfettamente. Colgo l’occasione per ringraziare il Governo di Giorgia Meloni per questo e per tutto quello che farà. La Sicilia ha avuto una prima concreta risposta, insieme potremo rimettere le cose al proprio posto”, conclude il Presidente dell’Ars, l’on., Gaetano Galvagno.

Il presidente della Regione

“Abbiamo lavorato molto, personalmente e anche come gioco di squadra regionale e nazionale, salvando così il bilancio della Sicilia che rischiava di essere compromesso” aveva commentato rientrando a Palermo il Presidente della Regione Renato Schifani.

“Andiamo avanti con determinazione nell’interesse dei siciliani. Abbiamo promesso e ci impegneremo a realizzare un progetto di riforme, sviluppo, crescita e lavoro” ha aggiunto a fine mattina il governatore.

Gli assessori della Lega

“La norma approvata – continuano – ci consentirà finalmente di far decollare l’azione amministrativa, di intervenire su tante emergenze e di lavorare a riforme necessarie per la Sicilia. Una norma che si aggiunge a quella prevista nel decreto Aiuti quater che destina alla Regione 200 milioni. Interventi che dimostrano ancora una volta l’interesse della Lega nei confronti della nostra regione e la volontà di intervenire in modo pragmatico ed efficace per risolvere problemi ereditati dal passato. Adesso, la Sicilia può ripartire davvero, con maggiore forza e maggiore ottimismo”, hanno aggiunto il vice presidente della Regione Sammartino e e l’assessore Turano, entrambi della Lega.