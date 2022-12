Torna da Roma con il risultato incassato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani volato ieri nella capitale proprio per sostenere la norma necessaria a salvare i conti della Sicilia messi a rischio da un contenzioso sorto fra la Corte dei Conti e il Ministero sulla norma che aveva permesso alla regione di ripianare in dieci anni i debiti (disallineamenti di bilancio) maturati al 2018.

Salva Sicilia approvato in Commissione bilancio alla Camera

La Commissione Bilancio della Camera ha, infatti, approvato l’emendamento “salva Sicilia”, che autorizza la Regione a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

Si tratta di un emendamento alla legge di stabilità nazionale riscritto dai relatori, tra cui l’onorevole Roberto Pella di Forza Italia, primo firmatario e appoggiato dalla maggioranza. Naturalmente la norma dovrà diventare legge dello stato insieme al complesso della legge di stabilità.

Viene meno il contenzioso

Si supera, così, l’obiezione della Corte dei Conti che non ha parificato il bilancio consuntivo 2020 della Regione siciliana e ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale ritenendo illegittima la spalmatura in dieci anni del disavanzo di 2,2 miliardi fatta tre anni fa dall’ex governo Musumeci. Per i giudici quella spalmatura andava fatta in tre anni ritenendo che serviva una legge e non un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri. Inoltre, i giudici hanno contestato che il riparto fu fatto comunque prima dell’accordo con lo Stato e quindi della firma del dlgs. Una questione tecnico legale che viene superata dalla legge, una volta approvata in via definitiva. Quando la norma passata in commissione troverà approvazione finale e diverrà legge, in base a questa la Sicilia potrà effettuare la ‘spalmatura’ con il bilancio di previsione 2023 in approvazione a fine gennaio e farà venir meno il contenzioso.

La soddisfazione di Schifani

Soddisfazione viene espressa dal Governatore della Sicilia, Renato Schifani: “Questa notte è stato approvato alla Camera l’emendamento spalma debiti della Sicilia. La nostra Regione è salva. È stato un grande gioco di squadra.

Andiamo avanti sempre con maggiore determinazione nel nostro quotidiano lavoro per la mia terra”.