Aveva 43 anni

Un incidente mortale si è verificato ieri mattina, 26 agosto, sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Bolognetta, causando la chiusura temporanea della strada. La vittima è Salvatore Cangialosi, 43 anni, operaio di Cefalà Diana, deceduto dopo lo scontro tra la sua moto e un’autovettura al km 240,200 della statale 121. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per la gestione del traffico, insieme al personale Anas per la riapertura in sicurezza della strada.

Chiusura della statale 121

La chiusura della stata ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico nella zona di Bolognetta e Misilmeri, causando lunghe code. La circolazione è stata deviata sul posto, ma si sono registrati forti rallentamenti fino alla riapertura della carreggiata.

Chi era Salvatore Cangialosi

Salvatore Cangialosi era un uomo che amava la vita e la viveva in sella alla sua moto. La sua passione per le due ruote era profonda, tanto che amava pubblicarne foto sui suoi social. Chi lo conosceva lo ricorda come un uomo gentile, disponibile e sempre pronto a condividere la sua passione con chiunque. Lascia una moglie e due figli.

“Non si può morire cosi – scrivono i suoi amici sui social – un amico vero, una persona speciale”. “Mi è appena arrivato questa brutta notizia – scrive un utente – carissimo amico mio Salvatore Cangialosi mi dispiace tantissimo non si può morire cosi. condoglianze alla famiglia”.

“Ancora restiamo increduli e storditi dalla bruttissima notizia. – scrive un altro – non ci sono parole.. solo tanta tristezza”.

Tragico scontro lungo la A18, motociclista muore sul colpo in autostrada

Tragedia sulle strade del rientro dalle vacanze. Un motociclista è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un’auto lungo l’autostrada A18 Messina-Catania sulla carreggiata in direzione Catania.

La vittima è il 40enne catanese A. B. deceduto a causa di uno scontro fra la sua moto triumph e una Citroen. A seguito dell’incidente, il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha comunicato l’uscita obbligatoria a Fiumefreddo per tutti i veicoli in transito, al fine di consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. L’incidente è avvenuto in territorio di Acireale e la circolazione è tornata normale solo a tarda ora.

Like this: Like Loading...