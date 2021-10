"Prima del voto manifesta per la Cgil, appena dopo viene indagato"

“Prima del voto va a manifestare con la Cgil, appena dopo il voto viene indagato. Che stranezze a sinistra… Domani sarò a Palermo per incontrare cittadini e dirigenti della Lega. Orlando? A casa“. Lo scrive, su Twitter, il leader della Lega, Matteo Salvini, sull’inchiesta per falso nei bilanci in cui sono indagati il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e altre 23 persone, fra ex assessori, dirigenti e capi area comunali.

Non è la prima volta che Salvini attacca Orlando. Dagli scontri sul tema dell’accoglienza dei migranti e l’immigrazione clandestina, fino al problema allegamenti. “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua – tuonava il leader del carroccio per l’alluvione del 15 luglio 2020 in viale Regione Siciliana – . Onore e grazie alle Forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori impegnati fin da subito nel salvare le persone intrappolate all’interno delle macchine. I palermitani non meritano tutto questo”, diceva.

La Lega verso le Comunali 2022

“Alle elezioni Comunali del 2022 a Palermo la Lega punta a superare il 10%” aveva detto pochi giorni fa il partito di Matteo Salvini.

“Abbiamo nomi di spessore ed esperienza sia per il candidato sindaco che per il consiglio comunale, ma anche per le circoscrizioni dove la Lega a Palermo ha donne e uomini di valore e molto radicati nei quartieri sia nel centro storico che nelle periferie”.

I nomi dei candidati

Si registrano ben 3 nomi di peso tra i candidati della Lega: Marianna Caronia (che ha già concorso per diventare sindaco in passato, uscendo sconfitta), Francesco Scoma (ex Fi, poi Italia Viva, e adesso al Carroccio) e recentemente anche Francesco Greco, ex presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

A breve l’accordo col Centrodestra

“Ci sono già vari punti fermi, ma per la composizione completa delle liste serve ancora un po’ di tempo. Intanto siamo certi – conclude Anello – che a breve si troverà l’accordo per consolidare definitivamente l’alleanza di Centrodestra in grado di sconfiggere le sinistre e governare bene la città per molti e molti anni”.