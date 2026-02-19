Matteo Salvini torna a sbarcare in Sicilia anche se non fisicamente. Lo fa quasi a sorpresa nel pomeriggio di oggi per partecipare in video conferenza alla riunione del direttivo regionale della Lega Sicilia che si tiene proprio nella città dello Stretto, Messina.

Caccia ai candidati per le elezioni amministrative di primavera

Il parlamentino regionale del partito è stato convocato dal segretario regionale Nino Germanà per fare il punto sulla situazione politica regionale, le prossime elezioni amministrative di primavera e il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Messina non è una scelta casuale visto che dopo le dimissioni del sindaco Basile, proprio la corsa a sindaco nella città dello Stretto può diventare il fulcro della campagna elettorale 2026 e aprire la strada alle scelte da fare in vista del 2027

Lo sbarco solo in video collegamento

Il leader Matteo Salvini parteciperà con un video collegamento assieme alla senatrice Giulia Bongiorno che parlerà proprio del quesito referendario per il quale la Lega chiede di votare Sì.

Presente fisicamente, invece, a Messina il vice segretario federale nazionale Claudio Durigon che è stato anche commissario del partito nell’Isola. La riunione serve anche per ascoltare gli interventi dei parlamentari e degli assessori regionali che hanno un ruolo nelle scelte da fare e nell’illustrare la situazione politica alla segreteria nazionale del partito.

“Il Referendum e le Amministrative – afferma il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia – sono al centro di un focus del partito. Ma ci concentriamo anche sulla campagna di tesseramento e sui congressi provinciali e regionali – aggiunge Germanà. Apprezziamo molto la scelta di Matteo Salvini che partecipando ai lavori di oggi si sofferma sulla strategia del partito dei prossimi mesi, in vista di importanti appuntamenti”.

Il direttivo delle Lega Sicilia, dedicato ad una ampia riflessione politica, si svolge nei locali della ex Chiesa Santa Maria Alemanna