Pugno duro del ministro dell’Interno Matteo Salvini contro gli occupanti abusivi di case in particolare a Palermo. L’attenzione del Vice Premier e Ministro dell’Interno si è concentrata sugli abusivi palermitani dopo l’aggressione alla troupe di Striscia la Notizia guidata da Stefania Petyx andata a intervistare proprio un gruppo di abusivi.

“Pochi giorni fa, in un immobile comunale a Palermo, gli inquilini abusivi hanno aggredito Stefania Petyx di ‘Striscia la Notizia’ – ricorda adesso il Ministro – . Le era già successa una cosa simile a Catania. Nel servizio abbiamo visto di tutto. Spintoni, minacce, mani addosso. Lei che cade dalle scale, l’operatore messo in fuga, perfino il cane bassotto in pericolo. Questa gentaglia va cacciata. A breve si radunerà il comitato per l’ordine e la sicurezza, e attendo il via libera dell’amministrazione locale per sgomberare”.

La dichiarazione del Vice Premier si conclude con un invito, quasi una sfida, al sindaco di Palermo “Sindaco Orlando, io sono pronto. E voi?”.

Non è la prima volta che il Ministro dell’interno interviene sull’argomento. Già nell’immediatezza dei fattia veva detto che questi violenti andavao sgomberati

I riferimenti sono chiari e il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dovrà pronunciarsi su questi e su numerosi altri casi perchè a Palermo, come a Catania, l’emergenza casa è un problema di vastissimo respiro e molte sono le occupazioni abusive e decisamente non tutte da parte di violenti e facinorosi

