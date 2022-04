L'incontro della lista

“Palermo può rinascere, restituiamo una speranza di futuro alla Città”, sono le parole del vicesindaco designato dal ticket tra Forza Italia e Lega (ora Prima l’Italia). Samonà è schierato in quota Lega ed ha accettato di essere il candidato vicesindaco di Francesco Cascio, candidato primo cittadino. Samonà è l’attuale assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana.

“Risolviamo le urgenza di Palermo”

Ieri pomeriggio Samonà ha partecipato all’incontro sul tema “Palermo rinasce, idee, valori e proposte su Palermo“.

“Palermo può rinascere con un grande progetto che guardi al futuro e che metta al centro gli interessi della nostra città – ha detto nel suo intervento -. Vanno risolte le urgenze e le emergenze, ma occorre ridarle dignità e una speranza per i prossimi anni. Se i palermitani daranno fiducia al Centrodestra, la Città volterà definitivamente pagina rispetto ai disastri causati da decenni di governo delle sinistre. Ho un sogno che vorrei trasformare in realtà: una città finalmente normale, che creda in se stessa”.

L’attuale assessore regionale dei Beni culturali è stato indicato vicesindaco di Palermo in caso di vittoria del candidato sindaco di centrodestra Francesco Cascio. L’incontro di ieri è stato organizzato dai candidati per il consiglio comunale della lista “Prima l’Italia” Antonio Triolo, Elisabetta Luparello, Maurizio Calivà e Adriano Livolsi, alla presenza del vicepresidente della Commissione Bicamerale Ecoreati, Senatore Luca Briziarelli. I temi affrontati? Servizi per cittadini, decoro urbano, strade e mobilità, cultura, turismo, impianti sportivi, trasparenza amministrativa, rilancio delle attività produttive, antimafia e legalità, verde pubblico, lavoro, istruzione, una coerente politica sui rifiuti, politiche giovanili.

Il ticket Cascio-Samonà

Il ticket Cascio-Samonà è stato ufficializzato il 19 aprile. È proprio Samonà il dirigente scelto da Prima l’Italia-Lega per il ticket con Francesco Cascio, candidato a sindaco a Palermo da Forza Italia e Carroccio.