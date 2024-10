L’incontro tra due santi che commuove: San Francesco e Santa Rosalia ad Assisi e l’accensione della lampada da parte del sindaco di Palermo. Partono oggi ad Assisi i festeggiamenti per San Francesco Patrono d’Italia. Previsti numerosi appuntamenti dove sarà anche protagonista la Sicilia regione scelta per il 2024 per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva che arde giorno e notte sulla tomba del Poverello d’Assisi.

Ad accendere la lampada, domani 4 ottobre, sarà il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla in rappresentanza di tutti i sindaci dei Comuni d’Italia. La solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale sarà trasmessa in diretta da Rai 1 a partire dalle ore 10 di domani.

Mostra su Santa Rosalia ad Assisi

Nell’ambito dei festeggiamenti, fino al prossimo 7 ottobre presso la Sala Palazzo Capitano del Popolo di Assisi si potrà visitare parte della mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, attualmente in esposizione alla GAM ed organizzata dal Comune di Palermo, in collaborazione con la società Gesap e con il supporto dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale e dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Percorsi di fede che si incontrano

“Una occasione importante, una coincidenza imprevista, ma straordinariamente suggestiva. San Francesco e Santa Rosalia che si incontrano in qualche modo ad Assisi nell’anno in cui Palermo dà l’olio santo alla fiamma votiva del patrono d’Italia e in cui ricorre a Palermo, il quattrocentesimo dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia. Percorsi di salvezza e di santità che si intrecciano, percorsi di speranza che si rinnovano. Un’antologia della mostra su Santa Rosalia, quindi viene accolta ad Assisi nel quadro di questa collaborazione, di questa storica coincidenza”.