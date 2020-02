Il binomio vincente "vino e lirica" porterà la musica dal teatro in cantina

Un nuovo appuntamento dal titolo “Accordi Divini” animerà le Cantine Duca di Salaparuta nel giorno dedicato agli innamorati.

Il vino e la musica sono, in forme diverse, due elementi fortemente psicotropi dalla cui combinazione può scaturire un risultato esplosivo e dirompente.

Non è un caso, dunque, che la musica, nelle sue varie forme e accezioni, abbia, da sempre, instaurato un legame precipuo con il vino. Oltre che nella musica classica, è nell’opera che troviamo gli esempi più lampanti di questo intrinseco connubio. Basti pensare al brindisi funesto di Violetta nella “Traviata” di Giuseppe Verdi, ma anche a quello, più scanzonato, della “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni o del “Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini.

Nella consapevolezza di questo legame la Cantina Duca di Salaparuta di Casteldaccia, in provincia di Palermo, nel giorno dedicato agli innamorati, aprirà al pubblico con un evento che darà vita al binomio vincente “vino e lirica”, portando la musica dal teatro in cantina con la voce del soprano Noemi Amico e del tenore Cristoforo Fiorenza che trasporteranno gli ospiti in un’altra epoca al ritmo delle note del violino e pianoforte, suonate da Giuseppe Fantauzzo e Alessandra Pipitone.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di Arie d’Opera, dalla Traviata alla Bohème, dal Rigoletto alla Tosca, arie del repertorio operettistico e tante altre sorprese che celebrano i classici e i miti della musica italiana e internazionale.

IL PROGRAMMA

Ore 20.00 apertura Cantine

Ore 20.30 visita guidata alle Cantine Duca di Salaparuta

Ore 21.00 brindisi di benvenuto

Ore 21.30 concerto e cena servita al tavolo in abbinamento ai vini Duca di Salaparuta e Florio

Ore 23.30 fine evento

GLI ARTISTI

Soprano – Noemi Amico, Tenore – Cristoforo Fiorenza, Violinista – Giuseppe Fantauzzo, Pianista – Alessandra Pipitone

Per info e prenotazioni:

UFFICIO HOSPITALITY | DUCA DI SALAPARUTA

visitaduca@duca.it | Tel. 091 945252