casting

Cantanti lirici di tutte le età fatevi avanti: l’associazione Siciliarte indice audizioni per la messa in scena di alcune tra le più famose opere del melodramma italiano, per galà lirici e per tournee in giro per il mondo. Le audizioni per solisti si svolgeranno il 29 febbraio 2020 a Palermo, l’8 marzo a Roma, il 22 marzo a Londra e il 29 marzo a Cracovia e il 5 aprile a Milano.

Le opere in cartellone saranno La Traviata, l’Aida e la messa del Requiem di Giuseppe Verdi, la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, i Carmina Burana e altri cult della tradizione lirica italiana e della musica internazionale.

Appuntamenti da non perdere da giugno 2020 in poi al Teatro di Verdura di Palermo, al Teatro Antico di Taormina, all’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini, ma anche a Cracovia, al “The Cracow Philarmonic” – una delle sale da concerto europee più prestigiose – in Giappone, in Cina e negli States.