Splende il sole a Palermo nella giornata in cui si festeggia San Valentino e la gente si riversa in strada grazie alla bella giornata. Sono decine i selfie e le foto scattate ai Quattro Canti davanti al grande cuore installato dai fioristi palermitani.

Tanti palermitani lungo la passeggiata del centro

Le strade di Palermo oggi 14 febbraio, sono state prese d’assalto da numerose persone, tanti i turisti e tanti i palermitani che hanno deciso di festeggiare san Valentino con una bella passeggiata sotto un tiepido sole di febbraio, dopo le giornate di maltempo dei giorni scorsi. Una buona occasione per godersi a pieno la giornata di San Valentino a fianco della propria innamorata o del proprio innamorato e approfittarne per scattarsi una foto sotto il grande cuore bianco costellato da piccoli cuori rossi, installato presso il celebre incrocio tra via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele.

Coppie e selfie sotto il cuore

Tanti i curiosi e tante le coppie che stanno scattando selfie, che poi finiscono per inondare le pagine di Instagram, Facebook e TikTok, nella giornata in cui si festeggia l’amore. Ci sono coppie ma anche turisti e studenti a scattarsi una foto con la grande installazione, che sembra essere stata apprezzata.

Il cuore fino a domani

La composizione floreale realizzata con 12 mila petali di ortensia e 1000 garofani rossi e collocata questa notte, è stata inaugurata alle 14 del 13 febbraio alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e rimarrà ai Quattro Canti fino alle ore 20 del 15 febbraio per fare da sfondo ai selfie e agli scatti degli innamorati.







Per l’occasione, oltre all’installazione del mega cure bianco ai Quattro Canti, è stato lanciato anche il contest #Palermonelcuore2023 a cui si potrà partecipare postando la propria foto con gli hashtag #palermonelcuore2023 e #confesercentipalermo. Lo scatto con il maggior numero di like riceverà anche un premio da Assofioristi Confesercenti. La pagina evento dell’iniziativa è Palermo nel cuore 2023.