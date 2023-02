L'iniziativa



Un grande cuore bianco costellato di piccoli cuori rossi e un foto contest per celebrare la festa degli innamorati. È il regalo di Assofioristi Confesercenti agli innamorati di Palermo. L’installazione spunta ai Quattro Canti, nel pieno centro storico del Capoluogo siciliano.

L’opera inaugurata alle 14 di oggi 13 febbraio

La composizione floreale realizzata con 12 mila petali di ortensia e 1000 garofani rossi e collocata questa notte, sarà inaugurata alle 14 di oggi 13 febbraio alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e rimarrà ai Quattro Canti fino alle ore 20 del 15 febbraio per fare da sfondo ai selfie e agli scatti degli innamorati.







Un contest fotografico

Per l’occasione, è stato lanciato anche il contest #Palermonelcuore2023 a cui si potrà partecipare postando la propria foto con gli hashtag #palermonelcuore2023 e #confesercentipalermo. Lo scatto con il maggior numero di like riceverà anche un premio da Assofioristi Confesercenti. La pagina evento dell’iniziativa è Palermo nel cuore 2023. “L’iniziativa torna dopo la pausa imposta dalla pandemia e per noi è una gioia grandissima – dice il presidente di Assofioristi, Ignazio Ferrante – Dal teatro Massimo, sede storica dell’iniziativa, il nostro cuore si sposta ora nel cuore di Palermo, ai Quattro Canti, visibile da Corso Vittorio Emanuele e da via Maqueda. Un simbolo per la festa di San Valentino e un ulteriore segno d’amore da parte nostra alla città”.

Poste Italiane festeggia gli innamorati con una speciale cartolina

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina che per ogni edizione cambia volto. “L’amore è…” recita la cartolina del 2023. L’amore in ogni sua forma, per la vita, per il partner, per la famiglia, per gli amici, anche quelli a quattro zampe.

Nell’ufficio postale di via Roma a Palermo messaggi d’amore

Con l’occasione, quest’anno presso l’ufficio postale con sportello filatelico di Via Roma a Palermo, sarà possibile oltre ad acquistare la cartolina anche lasciare un messaggio scritto che celebri l’amore. Un pensiero, una lettera, una poesia… Le dediche più belle saranno scelte e valorizzate in una campagna di comunicazione.

Dove è possibile trovare la cartolina nel Palermitano

Il prodotto filatelico è disponibile al prezzo di 1,00€ negli altri due uffici postali con sportello filatelico di Palermo in via Alcide De Gasperi e viale Leonardo Da Vinci, e in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone, negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it, fino al 14 febbraio solo negli Spazio Filatelia si potrà utilizzare anche un annullo speciale