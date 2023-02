San Valentino, Poste Italiane festeggia gli innamorati con una speciale cartolina

Redazione di

10/02/2023

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica.

La cartolina che per ogni edizione cambia volto

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina che per ogni edizione cambia volto.

Si celebra l’amore in ogni sua forma

“L’amore è…” recita la cartolina del 2023. L’amore in ogni sua forma, per la vita, per il partner, per la famiglia, per gli amici, anche quelli a quattro zampe.

Nell’ufficio postale di via Roma a Palermo messaggi d’amore

Con l’occasione, quest’anno presso l’ufficio postale con sportello filatelico di Via Roma a Palermo, sarà possibile oltre ad acquistare la cartolina anche lasciare un messaggio scritto che celebri l’amore. Un pensiero, una lettera, una poesia… Le dediche più belle saranno scelte e valorizzate in una campagna di comunicazione.

Dove è possibile trovare la cartolina nel Palermitano

Il prodotto filatelico è disponibile al prezzo di 1,00€ negli altri due uffici postali con sportello filatelico di Palermo in via Alcide De Gasperi e viale Leonardo Da Vinci, e in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone, negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it, fino al 14 febbraio solo negli Spazio Filatelia si potrà utilizzare anche un annullo speciale.

Disponibile anche il Libro dei Francobolli 2022

È disponibile anche in provincia di Palermo il Libro dei Francobolli 2022, la nuova raccolta di carte-valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con relativi annulli del giorno di emissione e con un testo che ne illustra il tema.

Il racconto dell’Italia

Il Libro non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni, ma è soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano eroi, tesori, patrimoni culturali e il sistema produttivo, che tutti insieme rappresentano il nostro Paese come un’affascinante storia di eccellenza.

Dove trovare il Libro dei Francobolli 2022

Il Libro dei Francobolli 2022 contiene 99 carte valori postali, con una tiratura di 11mila esemplari e può essere acquistato al costo di 210,00€ nei 3 uffici postali con sportello filatelico di Palermo in via Alcide De Gasperi, via Roma e viale Leonardo Da Vinci, e in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone, negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito filatelia.poste.it.