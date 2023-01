Tutti i dettagli sulle posizioni aperte e come candidarsi

Poste Italiane, l’azienda italiana leader nel settore dei servizi postali, bancari e finanziari, prosegue il suo vasto piano di assunzioni su tutto il territorio italiano. Tra le posizioni aperte al momento vi segnaliamo quella di Consulente finanziario rivolto a brillanti laureati e quella di Junior Real Estate Engineer, riservata ai neolaureati in Ingegneria.

Le nuove assunzioni serviranno a rafforzare i team di lavoro nelle sedi territoriali, a supportare il reparto commerciale e incentivare l’evoluzione organizzativa e la trasformazione digitale dell’azienda.

I requisiti

In particolare, per il profilo di “Consulente finanziario”, Poste italiane è alla ricerca di brillanti laureati, con ottime doti comunicative, relazionali e organizzative e un’ottima conoscenza del pacchetto Office, per portare avanti l’attività di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi negli uffici postali territoriali.

Dopo l’invio della candidatura, coloro che saranno ritenuti idonei, saranno invitati a partecipare al Virtual Recruiting Day, un evento online di presentazione dell’azienda, durante il quale gli interessati potranno conoscere più a fondo tutti i dettagli sulla posizione lavorativa e porre domanda ai recruiters.

Nei giorni successivi i candidati saranno sottoposti a una selezione. Le figure selezionate saranno inserite con un contratto da dipendente e coinvolte in percorsi di affiancamento e formazione, indispensabili per lo sviluppo delle competenze trasversali e tecnico-specialistiche.

Per quanto riguarda il profilo di “Junior Real Estate Engineer”, l’azienda seleziona neolaureati (laurea conseguita da meno di 12 mesi) in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale.

I giovani candidati dovranno essere curiosi, creativi e amanti delle sfide e saranno inseriti in azienda con un iniziale percorso di stage di 6 mesi durante il quale potranno accrescere le proprie competenze all’interno di un team giovane e dinamico, costantemente affiancati da un tutor e a stretto contatto con tecnici professionisti.

La selezione per i neolaureati riguarda le sedi di Roma, Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Pescara, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Bari e Palermo.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezione basterà collegarsi sul sito web di Poste Italiane S.p.A., entrare nella sezione “posizioni aperte” disponibile nell’area “Carriere”, selezionare l’annuncio di lavoro “Consulenti finanziari” o “Junior Real Estate Engineers” e compilare il form dedicato entro il 31 gennaio 2023 nel primo caso ed entro il 28 febbraio 2023 nel secondo.

La procedura online, oltre ai dati anagrafici, consentirà di indicare le proprie esperienze professionali, i titoli di studio, caricare il proprio cv ed eventuali attestati.

Per maggiori dettagli consulta le posizioni aperte sul sito di Poste Italiane.