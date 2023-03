Giovane accoltellato a Palermo

Doveva essere un chiarimento per una relazione finita tra due ragazzini. Alcuni giovani tra cui l’ex fidanzato e l’ex cognato si sono incontrati la scorsa notte a Tommaso Natale nella zona di via Cardillo. Invece è finito con una rissa tra giovanissimi e un accoltellamento.

Il chiarimento fra fidanzato e cognato

L’incontro per un chiarimento doveva avvenire fra il giovane ex fidanzato ed il cognato ma entrambi i contendenti erano accompagnati da altri giovani pronti a spalleggiarli. La discussione è degenerata ed è spuntato un coltello. A farne le spese è stato uno dei giovani che aveva semplicemente accompagnato uno dei contendenti. il ragazzo è stato raggiunto da due fendenti al fianco.

I soccorsi ed il trasporto in ospedale

il ragazzo ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale a Villa Sofia dove attualmente è ricoverato. Le sue condizioni sono giudicate gravi dal personale.

Rissa e tentato omicidio, indaga la squadra mobile

Sulla vicenda è stata avviata una inchiesta per rissa e per tentato omicidio. Le indagini sono condotte dalla squadre mobile di palermo. Tutti i partecipanti alla rissa hanno tra i 18 e i 19 anni in base ai primi accertamenti eseguti dalla polizia di stato.

I precedenti di accoltellamento in Sicilia

Appena qualche giorni fa nel trapanese un’altra vicenda è finita con un accoltellamento. Un giovane di 25 anni, Alex Gabriele, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver sferrato alcuni fendenti ad un uomo di 45 anni, al culmine di una lite. L’accoltellamento è avvenuto la sera dell’otto marzo scorso a Trapani, in un bar della centralissima via Fardella. Il ferito, in questo caso, non è in pericolo di vita.

Rapina negozio con un coltello da cucina

Nelle settimane precedenti è finita in manette una giovane a Catania che ha rapinato un negozio con un coltello da cucina. Una delle commesse, è riuscite a lanciare l’allarme dopo essersi insospettita per l’atteggiamento della rapinatrice prima ancora che potesse rivelarsi. Intuito che è stato provvidenziale. Infatti la rapina è stata sventata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Hanno fermato la malintenzionata proprio mentre stava tentato di fuggire con il bottino.